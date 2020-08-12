Мнение: Количество чиновников по регионам, трясущиеся смартфоны и США против российской вакцины

12.08.2020, 20:33, Разное

1. Интересная карта, показывающая число чиновников по регионам России на душу населения (на 1000 человек). Первые места в рейтинге занимают регионы Сибири, Дальнего Востока и Севера Европейской части, а также некоторые республики Кавказа. В Москве и Петербурге с областями, в Центральной и Южной России, на Западе Сибири чиновников меньше всего:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kolichestvo-chinovnikov-po-regionam-rossii-5f2e4d1737290239085021ca

Но не спешите призывать к ликвидации лишнего чиновничества в регионах-лидерах. В большинстве случаев, речь идёт о субъектах Федерации либо с огромной территорией, либо с горным рельефом — по-видимому, управлять такими местностями сравнительно сложно, и поэтому нужно больше персонала.

С другой стороны, большая концентрация госслужащих наблюдается там, где общая численность населения невелика (например, во Псковской, Костромской, Орловской, Курганской областях). Почти все регионы с населением менее миллиона человек окрашены на карте в оттенки красного.

Очевидно, это является следствием того, что каждый субъект федерации вынужден иметь определённый штат служащих, управляющих разными сферами жизни. Малонаселённым регионам содержать такой штат заметно тяжелее, чем другим. Как решить эту проблему без слияния регионов, непонятно.

2. Гугл собирается использовать наши с вами телефоны для прогнозирования землетрясений. В современных смартфонах есть акселерометры, которые определяют с какой силой и в каком направлении смартфон трясут. Если сразу много смартфонов в одном городе начинают синхронно подёргиваться, значит где-то рядом идут подземные толчки:

https://www.ixbt.com/news/2020/08/11/google-prevrashaet-smartfony-s-android-v-set-dlja-obnaruzhenija-zemletrjasenij-i-rannego-opoveshenija-o-nih.html

Излишне пояснять, что никто не будет спрашивать пользователей о том, хотя ли они передавать ещё и эти данные в могущественную корпорацию. Мы будем на всё соглашаться автоматически, ставя галочку под очередным стостраничным лицензионным соглашением.

3. Иван Данилов объясняет, почему американцы так остро реагируют на появление российской вакцины от коронавируса:

https://ria.ru/20200803/1575279092.html

В пиар-пространстве коллективный Запад, а также конкретные США и Великобритания получили несколько серьезных “коронавирусных травм”. Во-первых, выяснилось, что далекий (а также “глубоко тоталитарный и местами отсталый”, согласно стереотипам лондонских и вашингтонских политиков) Китай справился с подавлением эпидемии лучше, осознал проблему раньше и эффективно ограничил экономический ущерб. На этом фоне даже в глазах собственных патриотов США и Великобритания, а также некоторые страны Евросоюза смотрятся не очень вдохновляющим образом.

Следующую травму самооценке коллективного Запада нечаянно (так бывает) нанесла Россия — своим “оскорбительно низким” уровнем смертности от коронавируса и налаживанием массового тестирования, что в сумме вызывало зубовный скрежет в западных СМИ и бездоказательные обвинения в подтасовке статистики, хотя статистика (помимо оценок ВОЗ) была самоочевидной: в Нью-Йорке трупы жертв эпидемий складывали в рефрижераторы на улицах, и уже этого достаточно для оценки разницы качества медицинского и государственного управления.

И вот на этом фоне, независимо от требуемых расходов и любых возможных рисков, для коллективного Запада (а также для некоторых конкретных амбициозных западных политиков) вопрос первенства в производстве вакцины становится жизненно важным с точки зрения имиджа, ибо нужно показать, что, например, США — это “все еще номер один в мире”. <…>

В этом контексте логично, что любые сообщения о том, что в России или Китае близки к созданию и массовому использованию вакцины против коронавируса, вызывают в западном инфополе реакцию, которую можно сравнить даже не столько с банальной аллергией, сколько с настоящим анафилактическим шоком.