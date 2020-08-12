Американские ученые: Чувство ревности может укрепить дружбу

12.08.2020, 20:30, Разное

Американские исследователи исследовали влияние ревности на дружбу. По словам специалистов, это чувство способно укрепить отношения.

Ученые отметили, не все угрозы дружеским отношениям вызывают ревность. Если близкий товарищ уезжает на длительное время, то люди зачастую печалятся и злятся, а вот в случае появления у него нового хорошего знакомого, к примеру, коллеги, или развития романтических отношений, человек, в большинстве случаев, испытывает ревность. Сила этого чувства зависит от вероятности замены из-за «сторонней угрозы» кого-то в дружбе, поскольку новый романтический партнер товарища представляет меньшую опасность, чем новый друг с общими интересами. Чувствуя, что его могут заменить, человек начинает манипулировать эмоциями приятеля, стараясь большее количество времени находиться рядом с ним. Специалисты называют такое поведение «охраной друга», отмечая, что оно присутствует в разных культурах и даже у животных.

Однако не всегда ревность направлена на контролирование лучших друзей. В некоторых случаях она сигнализирует об угрозе прекращения отношений и помогает предпринять попытки спасти их, инвестируя в развитие дружбы, которой, возможно, человек ранее пренебрегал.