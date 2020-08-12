Мнение: Вертикаль и границы

12.08.2020, 20:15, Разное

Личные границы имеют два измерения – горизонтальное и вертикальное.

Горизонтальное – ближе-дальше. Здесь нарушением границ считается любое сокращение дистанции, когда второй этого совсем не хочет. Таким образом вы пытаетесь влезть и просочиться. Многие называют это “вламывается в границы”, но лучше это слово не использовать. Лома у вас нет, никуда вы не вломитесь, так и будете скрестись в закрытую дверь. Поэтому когда идет речь о нарушении границ, лучше использовать слова: “лезет”, “липнет”, “втискивается” и представлять именно это – навязчивого, липкого и доставучего человечка. Под короной свою навязчивость плохо видно обычно, кажется, что тебе рады, просто стеснялись пригласить.

Нарушением границ в горизонтальной плоскости может быть и дистанцирование. Это когда вы сами делали шаги навстречу, а на ответный шаг внезапно дистанцировались. Это может быть и подкат с подставой и простые щипцы, когда вы хотите, чтобы к вам не просто делали шаг, а подпрыгивали вокруг вас, танцевали с бубном.

Пропуск хода – это тоже вид неправомерного дистанцирования. Вы как будто выходите вдруг из игры, хотя на самом деле хотите ее продолжать, но за счет другого. В этом тоже легко увидеть щипцы.

Щипцы – универсальный горизонтальный пыточный инструмент. Щипцы бывают разной формы и носят разные названия, но все они либо влезают куда-то, чтобы ухватить (нарушение границ по типу “ближе”, ближе, чем надо), либо пытаются ухватить и тянуть на себя, отдаляясь (нарушение границ по типу “дальше”, дальше, чем надо).

Вот это нарушение границ в горизонтальной плоскости, которое мы давно и тщательно изучаем. Если у вас хорошие границы, вы никуда не лезете и никого не тянете к себе. Вы достаточно уважаете партнера, чтобы делать красивые, последовательные и четкие ходы в границах.

А последние дни мы пытаемся понять еще и вертикальную плоскость границ. Выше-ниже.

По большому счету, вам достаточно и горизонтальной плоскости, чтобы иметь неплохие границы. Но чтобы видеть поле и позиции фигур более объемно, надо изучить и вертикальную плоскость.

Я заметила, что природные рыбаки и хищники ориентируются, в основном, на вертикальную плоскость, представление об иерархии словно встроено в них на генетическом уровне или сформировалось в период раннего развития. Горизонтальную плоскость они тоже хорошо видят, но будто не обращают на нее внимания, им хватает вертикальной.

Те, кто занимаются развитием границ во взрослом возрасте, лучше осваивают горизонтальную плоскость. Вот все эти понятия и образы: пытки, вторжения, закрытая дверь, открытая дверь, лезть через окно, просачиваться под плинтус – все это хорошо понятно рыбам, которые превращаются в нерыб, а потом, если повезет, и в рыбаков. Это даже рапанам отчасти понятно, хотя с их внешним локусом они вечно смотрят за тем, как вторгаются к ним, но совсем не видят, куда лезут они. А нерыбы хорошо чувствуют, что к ним влезть не может никто, защищать свои границы не нужно, нужно выстраивать свое общение так, чтобы самому ни к кому не лезть, ничего ни из кого не тянуть, и территория их влияния обязательно будет расширяться от такого поведения.

Горизонтали достаточно, чтобы иметь неплохие границы. Вертикаль ощущается интуитивно, если вы хорошо понимаете горизонталь. Но для очень хороших границ вы должны понимать и это, и другое.

Мы продолжим изучать горизонтальную плоскость, раз это пока идет лучше. Но хотелось бы хоть немного попробовать освоить и вертикальную, которая пока дается крайне туго. Я и пять лет назад пыталась что-то писать на эту тему, но кроме воя и стонов результатов почти не получила. Само слово “иерархия” для большинства рапанов очень обидно и кажется преступлением. Потом я пыталась поднимать эти темы каждый год, результат примерно тот же. Обид меньше, ко мне уже в российском интернете попривыкли, смирились, но понимания больше не становится.

Вот на таком уровне примерно понимание:

andante88

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“Народ, кто сможет объяснить, почему в романтическом формате женщина сверху, а в сексуальном – мужчина?”

Потому что до секса мужчина женщину добивается – гендерные различия, женщине секс всегда получить легче, мужчина больше вкладывается.

А вот развитие отношений и брак женщинам обычно нужнее, потому что у мужчин часики не тикают.

Как в анекдоте – коварнее мужчины, который захотел переспать с женщиной, может быть только женщина, твердо решившая выйти замуж.

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У автора этого сообщения – большие проблемы и с горизонталью границ и с вертикалью. Она – совсем рапан, это понятно из сообщения.

Но я хочу обратить ваше внимание именно на путаницу.

Мужчина в сексе – сверху, пишет автор, потому что он добивается секса. Женщина в романтике – сверху, потому что она добивается брака.

Если вы чего-то добиваетесь на общей территории, вы снизу. Если вам чего-то больше надо, чем другому, то зависимость ваша больше и положение ваше – нижнее. Вы никак не можете быть сверху, если нуждаетесь больше другого.

Это нужно запомнить.

И дальше у автора сообщения получается, что нужда усиливает коварство и, видимо, возможности.

Но все наоборот. Нет никого более глупого и простодушного, чем человек в крайней нужде. Именно таких легче всего обмануть. Они и сами себя рады обманывать.

Вот это – установка голодного рапана. Рыба начинается там, где человек начинает опасаться своей нужды, своей зависимости, понимая, что это выдает его, подводит, сливает и скармливает. Поэтому рыбы так часто отморожены. Они уже поняли, что нужда опасна, но как снизить нужду и сохранить нормальную мотивацию, не знают.

Нормальная мотивация – все что вы можете, все, что в ваших границах. Нужда – все, что зависит не от вас, а от другого. Чтобы не сливаться и не отмораживаться, надо сформировать границы, то есть научиться видеть и чувствовать свои возможности, не путать их с иллюзиями.

Поэтому тема границ настолько важна. Без нее не получится никакой эволюции.

Если для горизонтального видения границ важно ощущение суверенности другого человека, уважение к его личной территории, неприятие к слиянию, стяжательству, присвоению чужого, то для вертикального видения важно совсем другое.

Горизонтальное чувство границ потому и дается большинству людей легче, что им проще опираться на этику. Они все переводят в этические категории. Агрессия – это плохо, брать чужое – дурно. Это им понятно. К сожалению, без сформированных границ “этика” может быть только в кавычках. В слиянии люди начинают считать чужое своим, а свое чужим. И никакого толку нет. Но есть хотя бы некоторые подвижки.

Для вертикального чувства границ необходимо уважение к иерархии и власти. Представляете, насколько сейчас с этим плохо?

Бомбежка начинается от одних только этих слов. При таком внутреннем сопротивлении постичь смысл этих слов нереально. Отрефлексируйте свое сопротивление и делайте с ним что-то, поскольку у вас не будет подъема наверх ни в карьере, ни в финансах, если вы не полюбите иерархию, а в любви вы просто не будете видеть верх-низ, а это значит будете всегда снизу, считая себя на равных или даже вверху.

Для примера я приведу ответ на тот самый вопрос: почему в романтическом формате женщина наверху, а в сексе наверху мужчина.

В этом и во всех подобных вопросах имеется в виду общий принцип, при прочих равных, при прочих обычных. В сильном дисбалансе плюс везде наверху, во всех форматах, независимо от гендера. Дисбаланс сильный тем и плох, что искажает любую структуру. Превращает ее в горку, где минус всегда внизу.

Какое влияние оказывает именно гендер мы можем рассматривать, если другие факторы примем за нейтральные, за равные. То есть условно мы рассматриваем баланс в отношениях и тогда только сравниваем мужскую и женскую роль.

И второй важный момент. Нижняя и верхняя роль в балансе не имеют никакого отношения к дисбалансу. Из-за того, что людей бомбит как рапанов в кипящем бульоне от слова “власть”, они смешивают понятия “подчинение” и “унижение”. У них любой кто наверху превращается в узурпатора. Вчера я пыталась описать верхние позиции в границах, когда без верхней позиции одного не получится ничего у обоих. Баланс – это не перманентное равенство, это равновесие ваших верхних и нижних ролей. В чем-то вы снизу, в чем-то сверху, в чем-то на равных. Быть на равных ничем не лучше и не хуже, чем быть сверху или быть снизу, если все это в границах. Большинство конфликтов в парах – из-за того, что люди стремятся к равенству во всем и постоянно выходят из границ, требуя, чтобы партнер признал равенство там, где он объективно должен быть наверху. Еще же чаще люди хотят быть сверху, но называют это равенством, не замечая, как пытаются оттяпать себе основный кусок, не имея никаких оснований для этого, кроме своего хочу.

На равных вы можете быть лишь там, где ваши возможности и ваши вложения одинаковы. Везде, где возможности и вложения не равны, вы должны быть сверху или снизу. Немного или существенно, смотря на сколько не равны ваши возможности.

Набившие всем оскомину гендерные примеры – погрузка тяжестей. Женщина не может и не должна быть в этом на равных с мужчиной, разве только он не болен или не стар. А раз не может быть на равных, то и командовать не должна в том, что связано с этим. Или беременность, роды, уход за грудным младенцем. Кормящая мать имеет больше возможностей и значит больше прав. Все это компенсируется при желании и приводится к равновесию и балансу, но мы не сможем увидеть, что и как компенсировать, если будем исходить из иллюзии изначального равенства. Мы должны видеть неравенство и понимать, как делится территория в связи с ним.

Почему в сексуальном формате мужчина наверху?

Потому что он в буквальном смысле слова делает секс. Его роль активна, женская – пассивна. Он руководит процессом, ведет его и делает все основное.

При сильном дисбалансе-минусе мужчина оказывается внизу и в сексе, согласие женщины превращается в такое большое ее вложение, а его стремление угодить ей так велико, что она оказывается наверху вопреки гендерной роли.

Но в других условиях мужчина наверху.

Осознающих этот момент женщин часто начинает бомбить. Они то пытаются возненавидеть секс, то пытаются вести себя “по-мужски”, думая, что нижняя женская роль – результат слишком пассивного или слишком серьезного отношения женщин к сексу. Но все наоборот. Женщины должны быть более пассивны и выбирать партнеров более серьезно, в том числе потому, что их роль в сексе – нижняя. Компенсировать эту нижнюю роль может либо больший, чем у них, минус мужчины, либо (что намного лучше) достаточное количество романтики в качестве прелюдий. Вот так достигается баланс. Если же женщины начинают менять партнеров как перчатки или инициировать секс и пытаться в нем “доминировать”, они сливаются под плинтус со свистом, активно, инициативно сливаются, множество раз и абы кому. Они не понимают, по какой причине их роль в сексе нижняя, не понимают нормальности этого и не видят, чем это можно уравновесить для баланса, поэтому попадают в такую ловушку.

Есть и еще одна ловушка для женщин, отрицающих женскую нижнюю роль в сексе. Они не чувствуют себя женщинами, пытаясь доминировать в сексе, они переживают фрустрацию или неутолимый голод от неудовлетворенности. И вдруг однажды спонтанно почувствовав кайф от этой самой нижней роли в сексе, от подчинения мужской власти, они съезжают с катушек, как будто их паровоз сошел с рельсов, упал в реку и его понесло течением. Их захватывает влечение. Большая часть женских снесенных крыш имеет именно такую историю. Это у них называется “почувствовала себя женщиной”. Женщины связывают это с конкретным мужчиной, хотя это нормальное состояние для женщины в сексе, и она с любым мужчиной, который ей нравится, может получить подобное. В этом нет ничего чудесного. И это никак не связано с мазохизмом. Это связано с умением передавать власть там, где ваша роль подчиненная. Секс закончился и женщина снова может быть на равных с мужчиной или даже наверху. А те, чьи паровозы снесло в реку, так и остаются в нижней роли, не могут выйти ни из нее, ни из сексуального помешательства. Выбираются с помощью ненависти, но в яму. Очень много историй можно рассказать на эту тему. Хищники это знают про властных состоятельных женщин и “размораживают” их быстро до состояния каши.

У мужчин плохая потенция и проблемы с либидо нередко связаны с обратным. Они боятся доминировать в сексе, связывая доминирование с чем-то плохим, с неуважением к женщине, с авторитарностью в быту. В быту не нужно быть авторитарным, особенно если вы не содержите женщину от и до. А вот в сексе нормальная мужская роль – верхняя. Она не настолько верхняя, чтобы женщина была зависима и беспомощна. Она верхняя настолько, насколько в вас хватает мужского начала, а в вашей женщине женского. Чем больше, тем больше разница. Хотите полнее либидо, избавьтесь от комплексов и страхов по этому поводу, осваивайте красивую верхнюю роль в границах. И не вылезайте за границы секса, иначе ваша женщина, заметив, что вы пытаетесь строить ее вне постели за просто так, не захочет с вами никакой постели.

И никогда не связывайте это с садомазохизмом. Садизм возникает от стремления к разрушению от несогласия с ограничениями, которые вам выставляет другое тело. Это означает вашу истерику или даже ваше нижнюю роль и бунт против нее. А красивая верхняя роль – это ласковый и нежный мужчина. Власть по праву принадлежит ему, никакой агрессии не нужно. Чем меньше вам требуется грубости, чтобы вы выражали власть в сексе, тем лучше обстоят дела с вашим мужским началом.

С романтикой все наоборот.

Романтичный формат – это рыцарская тема, тема поклонения Прекрасной Даме.

Для нормальной романтики нужен мужской минус, поэтому процветает романтика в динамическом балансе, в большом дисбалансе-минусе мужчина не получает достаточной обратной связи и становится липким или отмораживается. Небольшой дисбаланс-минус хорош для романтики и у многих романтика получается только при таком положении. Женщина немного прохладна, но не холодна, мужчина горяч, но не липок. У нее получается красивая верхняя роль, а у него – красивая нижняя. В сексе они меняются. К сожалению небольшой плюс люди держат плохо, женщина из маленького плюса идет в большой, отталкивает мужчину или отмораживает его.

Почему в романтическом формате женщина сверху? Потому что ей принадлежит руководство в этот момент, ее роль ведущая, ее роль главная, она задает правила и условия. Романтика – для нее и с ориентацией на нее.

Романтика – это не только то, что до секса, это то, что перед сексом, в перерывах и иногда в процессе тоже. В этом заключается секрет, почему некоторые женщины умеют быть сверху в сексе и сносить мужчинам крышу. Они делают это через романтику, а не через физиологию и не через механику. То есть они не просто командуют или физически управляют мужчиной, а стимулируют в нем романтическое поклонение. Если это чередуется с его сексуальной верхней ролью, получается настоящее колесо страсти. Колесо – символ секса. Верх-низ быстро меняются местами. Это Колесница из 7-го аркана Таро, который связан с 8 ресурсом (поскольку 0-й Аркан – это 1 ресурс).

Начинается романтика обычно с простой галантности. Это светский формат, формальная мужская роль, немного снизу, но из вежливости. Запас галантности быстро заканчивается. Если к этому моменту женщина не заинтересовала мужчину, ему лень ухаживать дальше. Мужчина дает понять, что ему нужна активная динамика сближения, либо ничего. Иногда к этому моменту паровоз женщины уже опережает мужчину, женщина либо тянет его в постель, либо вытягивает из него романтические вложения. Сексуальный женский паровоз мужчина обычно лениво поощряет, романтический паровоз игнорирует или кидает какие-то крошки. СЗ женщины не смогла вырасти и дальше будет только снижаться скорее всего, немного оживляясь от вынужденной дистанции (не от дистанции-щипцов). Женщина, с которой спят, но совсем не любят, чувствует себя униженной, выпотрошенной, и вынуждена либо растить корону и под ней фигуру мужчины, либо выносить мужчине мозг. Вот большинство историй из писем. Узнали?

Романтическая область похожа на пустырь, заваленный мусором, окурками и заросший бурьяном. У нее нет хозяина. Женщины не понимают, как они могут рулить романтикой, кроме как приказывая мужчине дарить ей подарки и требуя комплименты. Но это подобно тому, как если бы мужчина воспринимал верхнюю роль в сексе как право на команды. “А ну-ка быстренько, сняла все с себя, легла”. Как далеко бы его послали? При большом женском минусе и ее согласии играть в такое это может быть и сойдет. Все помнят из фильма михалковское: “Сама-сама-сама”. Но это никак нельзя назвать красивой верхней ролью в сексе. Но если в сексе мужчины худо-бедно стараются рулить, романтика остается безхозной, заброшенной. А ведь это та сфера, которой управляют женщины. Должны управлять, но не знают как и не умеют. Просто сидят с щипцами.

Вот сравните, пожалуйста, из истории с теста Риту и Марту.

Тимур в колпачке подъехал к обеим сверху. В колпачке сверху – это значит, что он хорошо рефлексировал, что нарывается, и делал это как бы в шутку, будучи готов в любой момент быстро подчиниться. Это роль шалопая, который не думает, что он – главный, а всего лишь дразнит главного, давая возможность себя обуздать. Это можно делать только тонко, имея подходящий имидж и много спонтанности. Иначе это будет нарушением границ и вызовет раздражение.

Так вот Марта кинулась его строить со скалкой. Еще немного виски и она поволокла бы его за шиворот в туалет. Так обычно и бывает с мартами и тимурами. Тимуры нарываются и провоцируют, марты нападают и выходят из границ, тимуры неожиданно уступают (“О, так ты женщина моей мечты!” “Любишь огребать?” “Люблю темпераментных”), свара неожиданно превращается в сексуально заряженную игру, а шутливая драка переходит в объятия и даже секс. Потом марты говорят, что более классного секса в их жизни не было.

Рита не строила Тимура, хотя ее он тоже пыталась расшатывать своими шуточками, но она с улыбкой и даже с симпатией к нему, но оставалась в верхней роли. Она не пускала его наверх и не пыталась грубо опустить его вниз как Марта. Так бывает, когда вы хорошо чувствуете свои границы. Диалог в истории очень короткий, очень мало что удалось понять про Риту, но у меня и не был цели всем на тесте показывать, что она именно рыбачки. Я опубликую продолжение этой истории, чтобы у вас сложился ее целостный образ.

А вот Марат.

Рита общалась с ним активно, но в приятельском ключе. Марат решил, что общительность Риты – это приглашение к романтике, и зашел не только ближе, чем на шаг (сразу на три), но и сверху. Он зашел конкретно сверху и будь это не так, его комплименты могли бы быть уместны. Они должны были быть не такими демонстративными и не в форме вердикта и дара.

Рита была вынуждена отказаться от продолжения беседы в таком русле. Она отказалась сначала тонко, но когда Марат приказал ей слушать, она отказалась более резко и четко.

Марат почувствовал себя таким униженным и оскорбленным, что отморозился и отвернулся.

Вот это типичная путаница верха и низа. Марату показалось, что он со своими комплиментами зашел снизу, а Рита отвергла его. Но он зашел сверху. Потом он обдумывал это, переживал и фигура Риты росла, хотя он так и не понял, в чем был не прав. Но для роста фигуры ваше понимание не имеет значения.

А Марта сама наградила Марата физическим сближением, сама взяла его за руку и приблизила губы для поцелуя, потому что Тимур ее уже разогрел и расшатал ее корону, ей нужно было срочно получить корм. Часто такие как Марта награждают мужчин сексом и ждут, что те ответят им романтикой. То есть они ждут, что после секса им будут писать “оо… какое чудо, я не верю” или “мм… какая ты, невероятно, что это случилось”. Они уверены, что доберут романтики и вылезут из своей нижней роли за счет этого, а когда этого не происходит, у них боль.

Для баланса необходимо, чтобы секс был уравновешен романтикой, а романтика сексом.

Если мужчина влюблен и демонстрирует это, но не получает секса, он уходит вниз.

Если женщина спит с мужчиной, но он в нее не влюблен и демонстрирует это, она уходит вниз.

В романтическом формате женщины быстрей растят свою фигуру, в сексуальном формате – мужчины.

Но то и другое связано. Без сексуального формата и романтический покроется плесенью вскоре, а без романтического формата сексуальный формат станет скучным и механическим.

Немного понятней?

Что мешает освоить вертикальное видение границ? В каком направлении будем работать?