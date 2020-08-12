 

Четвертый день протестов в Беларуси. Водители и пешеходы в Минске начали блокировать дороги

12.08.2020, 20:15, Новости дня

Водители автомобилей начали блокировать движение в районе станции метро “Пушкинская” в Минске. На видео, опубликованном в Telegram-канале NEXTA Live, водители едут со скоростью пешеходов, не пропуская другие машины.

Протестующие начали перекрывать трассы. В частности, по данным NEXTA, люди перекрыли проспект Дзержинского.

На обочинах дорог им машут протестующие, вытянувшиеся в цепи с цветами в руках.

По информации портала TYT.BY, от станции метро “Михалово” ГАИ перекрыла проспект Дзержинского в сторону МКАД. Автомобилисты сигналят.

Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов. “Радыё Свабода” 12 августа сообщила о смерти 25-летнего Александра Вихора в больнице Гомеля, куда его привезли в автозаке. Мама Александра сказала, что его задержали в центре города и он не участвовал в протестах.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило 1 тыс. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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