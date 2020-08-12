«Яндекс» запускает приложение для распознавания воровских татуировок «Яндекс.Наколки»

12.08.2020, 20:10, Разное

В конце прошлой недели «Яндекс» объявил о тестовом запуске нового сервиса, распознающего воровские татуировки «Яндекс.Наколки». Приложение предназначено для автоматического определения значения татуировки нанесённой на любую часть тела.

Разработчики утверждают, что основной целью приложения является защита мирных граждан от преступного элемента в повседневной жизни. Программа работает как при наведении камеры непосредственно на татуировку, так и при использовании фотографии, например, из галереи смартфона. Также сервис оснащён встроенной нейросетью «Масть», позволяющей анализировать страницы социальных сетей для определения статуса человека в воровской среде.

«В первую очередь наш сервис будет полезен женщинам и детям. На улице или в общественном транспорте при помощи приложения можно за несколько секунд узнать, не принадлежит ли тот или иной индивид к числу опасных преступников или например не наркоман ли он, и тем самым, возможно, спасти себе жизнь. Также программа поможет девушкам не наткнуться на непорядочного арестанта при знакомстве в социальных сетях»,— рассказал ведущий программист «Яндекс» Сергей Лебедев.

«Почти два месяца я общалась с одним мальчишкой, ждала его с кичи значит. И буквально за пару дней до того как он должен был откинуться, я наткнулась на это приложение. Я воспользовалась функцией «экспресс анализ масти» и проверила его страничку в «Одноклассниках». Оказалось, что он петух зашкваренный. Прям как в песне получается: «Я решила ты — скокарь или вор — авторитет». Оказалось, просто тварь — брал на понт, тушите свет», — рассказала одна из первых пользователей сервиса Анна Портнягина.