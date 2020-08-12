Аспирин ускоряет прогрессирование рака

12.08.2020, 20:06, Новости дня

Во время нового клинического исследования обнаружилось, что прием аспирина для пожилых людей с запущенной формой рака может повысить риск прогрессирования заболевания и ранней смерти.

Международная команда ученых провела первое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание ежедневного приема низких доз аспирина у здоровых пожилых людей. В исследовании были использованы данные 19 100 пожилых участников из Австралии и США без проблем со здоровьем в начале эксперимента.

Участников поделили на две группы: первая принимала аспирин, а вторая – плацебо. В конце четырехлетнего эксперимента обнаружилось, что у 981 участника, принимавшего аспирин, и у 952 участников, принимавших плацебо, развилось онкологическое заболевание. Прием аспирина специалисты связывают с повышением риска диагностирования метастазирующего рака на 19% и риском диагностирования рака 4 стадии на 22%.