Эксперты рассказали, как уменьшить жир на животе

12.08.2020, 20:06, Новости дня

Ученые из Индии выделили пять простых советов, которые помогут избавиться от жира на животе и улучшить состояние здоровья.

Увеличение массы висцерального жира, который хранится в брюшной полости и на внутренних органах, связано с повышенным риском развития воспаления и метаболических нарушений. Большой объем талии способствует развитию диабета второго типа, инсульта, сердечных патологий, гипертонии, жировой болезни печени, рака молочной железы и кишечника.

Чтобы уменьшить жир на животе и не подвергать себя риску преждевременной смерти, ученые рекомендуют употреблять только натуральную пищу. По словам экспертов, нужно полностью исключить из рациона переработанные продукты и употреблять больше фруктов, овощей, мяса и молочных продуктов. Также важно пить достаточно чистой воды и контролировать размер своей порции. Кроме этого, следует совершать каждодневные физические нагрузки и избегать стрессов.