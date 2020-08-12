 

Эксперты рассказали, как уменьшить жир на животе

12.08.2020, 20:06, Новости дня

Ученые из Индии выделили пять простых советов, которые помогут избавиться от жира на животе и улучшить состояние здоровья.

Увеличение массы висцерального жира, который хранится в брюшной полости и на внутренних органах, связано с повышенным риском развития воспаления и метаболических нарушений. Большой объем талии способствует развитию диабета второго типа, инсульта, сердечных патологий, гипертонии, жировой болезни печени, рака молочной железы и кишечника.

Чтобы уменьшить жир на животе и не подвергать себя риску преждевременной смерти, ученые рекомендуют употреблять только натуральную пищу. По словам экспертов, нужно полностью исключить из рациона переработанные продукты и употреблять больше фруктов, овощей, мяса и молочных продуктов. Также важно пить достаточно чистой воды и контролировать размер своей порции. Кроме этого, следует совершать каждодневные физические нагрузки и избегать стрессов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Историк Соколов сказал, кто «довел» его до убийства аспирантки

10.08 / МВД Белоруссии опровергло данные о погибшем в ходе беспорядков

26.06 / Голосование на придомовых участках назвали легким и безопасным

04.07 / Зеленский потребовал от Авакова и Венедиктовой повлиять на уличное насилие

30.06 / Polityka – отношения Дуды и Трампа крайне вредоносны для единства ЕС и НАТО

01.08 / Жена Картрайта отвергла обвинения в убийстве рэпера

09.07 / Рэпер Джиган объявил себя «официально психбольним»

20.07 / Ключевую фигуру скандала вокруг Wirecard «нашли» в РФ под надзором спецслужб

08.07 / Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной

17.07 / Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска