Мнение: Торжественный пуск

12.08.2020, 20:05, Разное

В Крыму торжественно пустили трубу, с помощью которой должно быть наполнено Симферопольское водохранилище, чем по идее, будет решена проблема дефицита воды в столице Крыма. Трубу проложили военные в экстренном порядке.

Однако, как всегда, есть и нюанс. Воды больше в Крыму не стало, а значит – наполнение Симферопольского водохранилища происходит за счет забора воды из Тайганского водохранилища. Которое само находится в крайне плачевном состоянии. Его штатный объем – 0,0138 кубических километров (или 13,8 млн кубометров). В реальности в нем порядка полутора-двух миллионов кубических метров воды, что существенно ниже любой критической отметки. Изъятие 60 тысяч кубических метров в сутки – задача, которая поставлена руководством Крыма – в таких условиях будет означать, что за месяц будет переброшено 1,8 млн кубометров. Что превышает имеющиеся объемы. Восполнять дефицит уже Тайганского водохранилища можно за счет переброски откуда-то еще, но в целом это вполне себе тришкин кафтан – тут натягивам, там рвется.

При этом засуха уже привела к тому, что в этом году по сравнению с предыдущим годом (тоже не блестящим в плане обеспечения водой) дефицит воды в крымских водохранилищах суммарно составил более 7 млн кубометров.

Ключевая проблема Крыма – обеспечение его водой – Кремлем так и не решена. И главное – нет ни одного проекта, который бы мог создать запасы воды даже на минимальном уровне. Проект выкачивания подземных вод для восполнения дефицита провалился и более того – нанес катастрофический по своим последствиям ущерб сельскому хозяйству региона, фактически превратив север Крыма в разрастающуюся солончаковую пустыню.

Из витрины достижений путинского режима Крым уверенно превращается в еще один депрессивный и безнадежный российский регион. В таковом качестве судьба его вполне понятна – население будет вынуждено постепенно перемещаться на материк, возвращая численность к той, которая может подерживаться имеющимся водным ресурсом – это приблизительно полмиллиона человек.