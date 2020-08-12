Личное: Допилась ягодка!

12.08.2020, 19:57, Разное

Певица Валентина Легкоступова («Ягоду-малину» слышали?) впала в кому и теперь подключена к аппарату ИВЛ. Состояние — крайне тяжёлое, прогнозы врачей неутешительные. Не удивлюсь, если не вытащат.



Фото: Главный региональный

Удивляет меня другое: «А зачем, собственно, таких изо всех сил тащить? На кой, простите, хер?»

Баба, у которой было всё, пила. Пила, как не в себя. Месяц — в запое. Допилась до «белочки» и то ли в ванной рухнула, то ли муж-собутыльник двинул. Не суть.

Суть — в том, что Легкоступова себя собственноручно губила.

А теперь ей, значит, — и операцию на головном мозге руками лучших, уверена, нейрохирургов страны, и ИВЛ, и прочий медицинский фарш? А, собственно, с какой стати?

Врачи, медсёстры, санитарки — все эти люди сейчас вытаскивают с того света пьянчужку. Более-менее известную, внимание прессы на себя стянувшую, но опустившуюся алкашку.

Неприметного работягу, хорошего отца, нормального мужа, деда, так и не погулявшего на свадьбе внуков, никто не кинется спасать. Отпахав 40 лет на производстве, в 60 он загнётся от инфаркта. Однако его тихая смерть никого не шокирует. Её воспримут, как должное: «Ну, пожил. Возраст».

Зато вокруг «Ягоды-малины» развели целую свистопляску. Задумалась и вот к чему пришла: «А не пошла бы она в жопу — пьянь?»

Что нужно делать с алкашами, допившимися до почти могилы? Вытаскивать изо всех сил или особо не стараться, не тратить на них энергию врачей, места ИВЛ, и прочие средства и усилия? Почему?