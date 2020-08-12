Мнение: Боевики ИГИЛ захватили портовый город в Мозамбике

12.08.2020, 19:54, Разное

"Банда Стампа" снова напомнила о себе. "Черные" захватили портовый город в Мозамбике, подавив сопротивление мозамбикской морской пехоты и южноафриканской ЧВК.

Находящийся в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду порт Мосимбоа-да-Прая полностью перешел под контроль ИГ. Начиная с апреля этого года населенный пункт неоднократно подвергался нападениям боевиков, а в последние месяцы фактически стал городом-призраком без электричества и водоснабжения, который покинуло практически все местное население.

Местные источники сообщают, что очередная атака на Мосимбоа-да-Прая началась в ночь на 6 августа. Большая часть города быстро перешла под контроль боевиков, однако мозамбикские фузилеры (морские пехотинцы) удерживали гавань до 11 августа, когда у них закончились боеприпасы. Аффилированные с ИГ ресурсы выложили фотографии многочисленных захваченных у мозамбикской армии трофеев и убитых солдат. Заявляется также об уничтожении боевиками из РПГ принадлежащего береговой охране катера HSI32 французской постройки.

Поддержку с воздуха мозамбикским силам безопасности оказывала авиация южноафриканская ЧВК Dyck Advisory Group, однако ее эффективность была ограничена тем, что вертолетам и самолетам приходилось действовать с аэродрома в Пембе, находящимся на относительно большом расстоянии от Мосимбоа-да-Прая. Попытка снабжения удерживающих гавань морских пехотинцев с воздуха так же не удалась из-за низкой точности сброса припасов.

На данный момент неизвестно, продлится ли долго контроль ИГ над Мосимбоа-да-Прая: ранее боевики предпочитали использовать тактику «бей и беги», нападая на населенные пункты и покидая их до прибытия основных сил. Однако растущая интенсивность нападений указывает на то, что ИГ переходит от набегов к постоянному контролю территорий.

Для правительства Мозамбика ситуация дополнительно осложняется тем, что в провинции Кабу-Делгаду реализуется несколько крупных проектов международных нефтегазовых корпораций, в том числе Total и ENI, а банки уже выделили на них кредитные линии.

Неспособность мозамбикских властей обеспечить безопасность строящихся объектов может поставить крест на воплощении этих планов в жизнь.

(с) Рыбарь

Стоит добавить, что помимо самого города, боевики взяли штурмом две военные базы, подавив сопротивление военных. Потери армии составили несколько десятков человек убитыми (от 60 и выше)

Отмечается, что на завершающем этапе боев военные испытывали недостаток боеприпасов. Доставка их воздухом по каким-то причинам не осуществлялась, а доставка морем выгрузила боеприпасы совсем не там где нужно.

Фактически, речь идет о разгроме армейского батальона. Оставшиеся силы мозамбикской армии отступают на север от города. Боевики получили возможность использовать как порт для операций вдоль побережья, так и аэродром.

То что произошло, является классикой перехода от пре-территориального к территориальному контролю. Можно сравнить с захватом Сирта и образованием ливийского вилаята. Посмотрим, сколько просуществует этот.

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