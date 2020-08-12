 

Эвелина Бледанс: «Для меня женственность и сексуальность – это про одно и то же»

12.08.2020, 19:53, Разное

Эвелина Бледанс в своем личном микроблоге в Instagram поделилась рассуждениями о женственности и сексуальности. Свой пост актриса сопроводила снимком в бикини на фоне российского флага.
На опубликованной фотографии ведущая запечатлена в темном купальнике на деревянном сиденье на фоне неба. Бледанс руками ухватилась за крепление флага, прикрыв глаза, а ее волосы развивались на ветру. В описании под снимком теледива поделилась, для нее сексуальность и женственность являются тождественными понятиями, поскольку «женщина не способна быть сексуальной без внутреннего ощущения себя королевой». По словам артистки, сексуальность является состоянием, и она сама научилась в нем жить, и именно поэтому ее снимки в купальниках фигурируют в журналах наряду с фотографиями на 20 лет младших моделей. Бледанс ежедневно радуется, что «родилась женщиной», и пребывает в состоянии «внутреннего величия», несмотря на занятость и возраст.

Поклонники актрисы откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, подчеркнув, что Бледанс является обладательницей «идеального тела». Многие пользователи Сети согласились с мнением знаменитости, что «сексуальность находится внутри женщины».



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