Порошенко обратился к Лукашенко

12.08.2020, 19:53, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал власти республики немедленно остановить насилие в отношении граждан, освободить всех политзаключенных, а также провести досрочные выборы.

«Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в стране. (…) Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов. (…) Объявить проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии с широким привлечением БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы», – сказал экс-президент Украины в видео, опубликованном в его Telegram.

Кроме того, Порошенко призвал обеспечить инклюзивный и открытый диалог белорусских властей с обществом, уважать право СМИ и обеспечить бесперебойный доступ к интернету.

Порошенко также призвал власти республики совместно с партнерами по «Люблинскому треугольнику» (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии.

«Призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по «Люблинскому треугольнику» назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно содействовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашей страны в регионе», – сказал Порошенко.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».