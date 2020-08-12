 

Порошенко обратился к Лукашенко

12.08.2020, 19:53, Новости дня

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал власти республики немедленно остановить насилие в отношении граждан, освободить всех политзаключенных, а также провести досрочные выборы.

«Белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим изменениям в стране. (…) Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов. (…) Объявить проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии с широким привлечением БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы», – сказал экс-президент Украины в видео, опубликованном в его Telegram.

Кроме того, Порошенко призвал обеспечить инклюзивный и открытый диалог белорусских властей с обществом, уважать право СМИ и обеспечить бесперебойный доступ к интернету.

Порошенко также призвал власти республики совместно с партнерами по «Люблинскому треугольнику» (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии.

«Призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по «Люблинскому треугольнику» назначить специального представителя по Белоруссии, который должен активно содействовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашей страны в регионе», – сказал Порошенко.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнения: У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

05.07 / Пожар, уничтоживший церковь под Томском, стал личной трагедией для сельчан

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

09.07 / Польша ввела режим киберугрозы

01.07 / Политолог: Основная часть населения придет на избирательные участки сегодня

30.06 / На водные маршруты ЮБК выйдут ультрасовременные электрокатамараны для прогулок

10.07 / Лекарство от рака было создано из яда скорпиона

21.07 / В дома жителей отдаленных хуторов Дона провели газ

10.07 / Песков рассказал об активной работе зарубежных разведок в России

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска