В Минске отключили телеканал Euronews

12.08.2020, 19:48, Новости дня

Телеканал Euronews перестал работать в Минске, на экране транслируется надпись о прекращении вещания по техническим причинам.

«Уважаемые абоненты! Канал временно отсутствует по техническим причинам. Приносим свои извинения», – говорится в бегущей строке на экране, передает «Говорит Москва».

Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в день выборов президента, 9 августа, наблюдались несколько дней подряд.

Вечерами интернет в республике пропадал полностью. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. Вечером 11 августа в социальных сетях появились сообщения, что во всех областных центрах Белоруссии полностью пропал мобильный интернет.

Работа мобильного интернета и социальных сетей возобновилась в Минске в среду утром.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что интернет в республике отключают из-за границы.