Названы сроки окончания строительства морского терминала в Калининградской области

12.08.2020, 19:48, Новости дня

В городе Пионерский Калининградской области планируется закончить строительство международного морского терминала к 2022 году, сообщили в пресс-службе «Росморпорта».

«В настоящее время ФГУП «Росморпорт» сформирована дорожная карта по реализации мероприятия [проекта строительства терминала], на объекте продолжаются работы за счет средств предприятия. Так, за счет собственных средств начата разработка проектно-сметной документации морского вокзала. Для обеспечения сохранности гидротехнических сооружений «Росморпорт» заключил договор с подрядной организацией. Планируется, что конкурс по основной части контракта будет объявлен до конца года. Работы на объекте завершатся в 2022 году», – рассказали ТАСС в «Росморпорте».

В декабре 2017 года «Росморпорт» заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство объекта с компанией «Больверк», позднее контракт расторгнут. Ввод объекта в эксплуатацию был изначально запланирован на 2019 год. На момент расторжения контракта с «Больверком» работы на объекте были выполнены на 27%, а начало эксплуатации перенесли на конец 2021 года.

В пресс-службе «Росморпорта» подчеркнули, что неисполнение бюджета за 2019 год в части федерального проекта «Морские порты России», на которое ранее в своем отчете указала Счетная палата России, связано именно с расторжением в 2019 году государственного контракта с подрядчиком строительства терминала.

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажиропоток превысит 300 тыс. человек. Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. метров, двух причалов общей длиной 725 метров. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта – 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.