Александр Рогов поделился модными советами о том, как подготовиться к онлайн-премьере фильма “(Не)случайные истории”

12.08.2020, 19:42, Разное

Проект “Настоящие истории” – уникальный. Хотя бы потому, что над его работой было задействовано огромное количество абсолютно разных людей: совершеннолетних пользователей IQOS, режиссеров, актеров, членов жюри, музыкантов. В создании фильма “(Не)случайные истории” участвовали 5 авторов историй (5 совершеннолетних пользователей IQOS из России), 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд – профессионалов из мира кино.

В частности, директором по костюмам выступил стилист и телеведущий Александр Рогов. За несколько месяцев до начала съемок Александр приступил к разработке образов для всех героев фильма. Сюжеты киноновелл основаны на реальных событиях, поэтому главной задачей было подобрать такие образы, которые идеально бы дополняли характеры героев и реалистично выглядели в кадре. Александр присутствовал на съемочной площадке, давал подробные рекомендации для каждого персонажа и утверждал финальные варианты лично.

Несмотря на то что премьера пройдет в формате онлайн, Александр Рогов все же предлагает всем зрителям – совершеннолетним пользователям IQOS – воссоздать атмосферу красной ковровой дорожки, пусть даже и у себя дома. Стилист подготовил модные советы всем тем, кто хочет создать дополнительный антураж кинопремьеры.

Александр Рогов

Советы Александра Рогова для женщин:

1. Для того, чтобы создать правильное настроение, накануне онлайн-премьеры посмотрите репортажи с красных дорожек известных кинофестивалей.

2. Почувствуйте себя звездой – сделайте необычный макияж и актуальную укладку. На помощь придут видеоуроки от звездных стилистов.

3. Если не хотите тратить много времени на укладку – наденьте модную в этом сезоне косынку или эксцентричный тюрбан.

4. Выберите необычный, но удобный наряд: низ может быть максимально комфортным, а вот верх пусть будет ярким и акцентным: подойдет жакет-смокинг, топ с объемными рукавами, брошь-цветок, массивное ожерелье-чокер, крупные серьги или все вместе.

5. Не стоит забывать и про обувь – отдайте предпочтение модным в этом сезоне мюлям или бабушам с декором. Поймайте звездное настроение и наслаждайтесь премьерой!

Советы Александра Рогова для мужчин:

Онлайн-премьера – это отличный повод испытать на себе прелести дресс-кода black tie, пусть и в домашних условиях.

1. Груминг: умойтесь, побрейтесь и используйте патчи под глаза.

2. Укладка может быть небрежной – воспользуйтесь текстурирующими средствами для стайлинга.

3. Не бойтесь экспериментов: наденьте смокинг с рубашкой и бабочкой, а брюки замените на расслабленные джоггеры – современная версия Секретного Агента!

Александр Рогов и Максим Матвеев

4. Хорошим выбором станет и простая белая футболка, обыграйте ее в рок-н-ролльном стиле. Наденьте бандану, косуху или цепь на шею.

5. Широкополая шляпа тоже отличный вариант – дерзко и акцентно. С ней даже простая рубашка в клетку будет смотреться стильно!

6. Обувь можете выбрать любую: классические ботинки, слиперы, грубые ботинки, белые кеды или домашние тапки, но назовем их модно – мюли.

А еще онлайн-премьера – это крутой повод примерить на себя новую роль, пусть и на пару часов!

Не исключает риски. Партнерский материал.

Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS. 18+