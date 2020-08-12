Кинопремьеры августа: тиран Джонни Депп, шпионка Джессика Честейн, ассистентка Дакота Джонсон и другие звезды в главных новинках проката

12.08.2020, 19:42, Разное

“Хэппи-энд”, реж. Евгений Шелякин

Владимир Мишуков в фильме “Хэппи-Энд”

Мужчина без имени и определенного рода деятельности приходит в себя на пляже в Таиланде. Поворчав на причуды судьбы и посетовав на то, что не может вспомнить ничего из своей предыдущей жизни, он начинает обживаться на месте. И даже добивается определенных успехов. Только вот прошлое – неизведанное и вместе с тем неотвратимое, идет за ним по пятам, заставляя задаваться одним и тем же вопросом: зачем он здесь?

Режиссер Евгений Шелякин уже разбирался с кризисом среднего возраста в картине “Вечная жизнь Александра Христофорова”, где вопросами о смысле жизни задавался актер Алексей Гуськов. Правда, тот существовал на экране в декорациях российского курортного городка. Посмотрим, к какому просветлению приведут нового персонажа Шелякина пейзажи Таиланда.

Когда: с 1 августа

“Последние и первые люди”, реж. Йоханн Йоханссон

Кадр из фильма “Последние и первые люди”

Автор гипнотических саундтреков к картинам “Прибытие” и “Убийца”, исландец Йоханн Йоханнсон, прожил яркую, но, увы, недолгую жизнь: его не стало в 48 лет. Своеобразный прощальный подарок этого автора со своим особым взглядом на мир – эта черно-белая медитативная картина о гибели человеческой цивилизации. Огромные, словно созданные инопланетным разумом монументы, чарующая музыка и голос Тильды Суинтон, звучащий за кадром, – “Последние и первые люди” точно не похожи на обычный захватывающий экшен-боевик о конце света. Но тем и примечателен.

Когда: в кино и на Beta Film Festival c 1 августа

“Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше”, Реж. Памела Б. Грин

Кадр из фильма “Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше”

История не знает сослагательного наклонения, но имеет свойство меняться под взглядом внимательного смотрящего. И в ней, этой истории, существует множество имен и судеб, когда-то незаслуженно задвинутых на второй план. Именно такой оказалась судьба женщины-режиссера Алис Ги-Блаше, секретарши известной французской кинокомпании “Гомон”, а после и постановщицы множества картин, любительницы экспериментов и неожиданных решений. Она одной из первых начала использовать крупный план, раскрашивать черно-белую пленку, ее работами вдохновлялись Хичкок и Эйзенштейн – и вместе с тем имя Ги-Блаше сегодня почему-то не стоит в одном ряду с родоначальниками кинематографа Жоржем Мельесом и братьями Люмьер. Восполнять белые пятна в биографии кино берется режиссер-документалист Памела Б. Грин. Ее исследование истории Ги-Блаше – не просто дань памяти, но головокружительное расследование тайны личности, чуть не оказавшейся стертой с карты кинематографа самим беспощадным ходом времени.

Когда: в кино с 1 августа

“Неистовый”, Реж. Деррик Борте

Расселл Кроу в фильме “Неистовый”Привыкший играть экшен-героев, сплошь и рядом положительных персонажей и просто хороших парней Рассел Кроу превращается в этом остросюжетном триллере в опасного мужчину на грани нервного срыва. До состояния “неистовый” его героя доводит мать-одиночка, которая хамит ему на светофоре. Обидевшей его женщине герой Кроу готов отомстить, причем с особой жестокостью и не обращая внимания на все и всех, кто попадается ему на пути. На выходе получается наглядное пособие о том, что бывает, если не научиться управлять своими эмоциями.

Когда: в кино с 6 августа

“В ожидании варваров”, Реж. Сиро Герра

Роберт Паттинсон в фильме “В ожидании варваров”

Колумбиец и любимец каннских завсегдатаев Сиро Герра экранизировал роман нобелевского лауреата Дж. М. Кутзее с Джонни Деппом на первом плане и Робертом Паттинсоном на втором. Тема – противостояние белых колонизаторов и этнических племен, кровь, жестокость, несправедливость. За жестокость здесь отвечает герой Деппа – полковник Джолл, который приезжает в выдуманный пограничный город некой Империи навести порядок, но наводит в итоге страх и ужас. Впрочем, жестокость, звериная натура и имперские замашки прослеживаются не только в этом устрашающем герое – отвечающие за якобы просвещенный Запад магистрат (Марк Рэйланс) и молодой лорд (Роберт Паттинсон) тоже совсем не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Когда: в кино с 6 августа

“Мой создатель”, Реж. Гэвин Ротери

Кадр из фильма “Мой создатель”

Несть числа камерным научно-фантастическим фильмам про столкновение человеческого с механическим – и все же режиссеру Гэвину Ротери удается добавить новые штрихи к этому жанру. 2048 год, симпатичный молодой ученый Джордж, сидя в изолированной лаборатории, срывает все дедлайны по разработке новомодного искусственного интеллекта и ссорится с работодателем. А параллельно – всеми силами старается осуществить проект не рабочий, но личный: загрузить сознание погибшей любимой в тело новомодного робота. Завязка не зря кажется вам знакомой: в прошлом Гэвин Ротери работал над фильмом “Луна 2112”. Впрочем, финал “Моего создателя” совсем не похож на предыдущий послужной список режиссера и может многих удивить.

Когда: в кино с 13 августа

“Форпост”, Реж. Род Лоури

Скотт Иствуд в фильме “Форпост”

Из-за пандемии коронавируса этот зрелищный боевик вышел в Америке лишь на онлайн-платформах – но у российских зрителей еще есть шанс увидеть “Форпост” на большом экране. А посмотреть в этом кино действительно есть на что: герои Орландо Блума, Скотта Иствуда и других актеров отправляются в один из самых опасных лагерей американских войск близ гор Гиндукуш. 2006 год, война в Афганистане в самом разгаре, и форпост этих бравых американских парней становится главной мишенью талибов. При этом во главу угла режиссер ставит не невероятную жестокость какой-либо из сторон или же красочность сцен перестрелок и драк – его главным объектом изучения становится сама война, бессмысленная и беспощадная. К слову, в кадре в этом новом эпике появляются не только сын Скотта Иствуда: помимо этого в фильме также снялись сын Мика Джаггера Джеймс, сын Мела Гибсона Майло и внук сэра Ричарда Аттенборо Уильям. Интересная закономерность.

Когда: в кино с 13 августа

“Зависнуть в Палм-Спрингс”, Реж. Макс Барбаков

Кадр из фильма “Зависнуть в Палм-Спрингс”

И романтическая комедия про день сурка может стать неожиданно приятным сюрпризом если взглянуть на старый сюжет по-новому. Так и делает дебютант Макс Барбаков, который начинает свой фильм с места в карьер: главный герой Найлз с самого начала застрял во временной петле на чужой свадьбе, и, кажется даже вполне себе свыкся с окружающей его обстановкой. Правда, положение дел сильно меняется, когда вслед за этим завсегдатаем повторяющихся будней увязывается сестра невесты Сара. Теперь их двое, и перед ними – целая вечность из одного и того же дня в Палм-Спрингс. Яркая и остроумная картина Барбакова уже успела стать настоящим хитом прошедшего в январе фестиваля “Сандэнс” – теперь же у нее есть все шансы приятно скрасить вам вечер.

Когда: на ключевых онлайн-платформах с 13 августа

“Молочные зубы”, реж. Шеннон Мерфи

Элайза Сканлен в фильме “Молочные зубы”

Смертельная болезнь, расцвечивающая утекающую сквозь пальцы жизнь новым красками – расхожий сюжет для кинематографа. А еще отличный трамплин для молодых актрис, которые в таких трагических амплуа раскрываются для зрителя во всей полноте. По этому пути в свое время проходили Миа Васиковска (“Не сдавайся”) и Шейлин Вудли (“Виноваты звезды”), а теперь настал черед и новой голливудской инженю Элайзы Сканлен. Отдельно примечательно, что всего полгода назад актриса уже умирала на экране в экранизации “Маленьких женщин”. Впрочем, в “Молочных зубах” у ее героини совсем другая история: юная Милла страдает не столько от страшного диагноза, сколько от родительской гиперопеки, влюблена в местного драгдилера Моисея и больше всего на свете мечтает о свободе. Необычный взгляд на вопросы жизни и смерти – дело рук режиссера Шеннон Мерфи, ранее снимавшей эпизоды в сериале “Убивая Еву”, а ныне дебютировавшей в полном метре.

Когда: в кино с 13 августа

“Красотка в ударе”, Реж. Яна Гладких

Юлия Александрова в фильме “Красотка в ударе”

Режиссер Яна Гладких переосмысливает комедию с Эми Шумер (“Красотка на всю голову”) на новый лад. В центре внимания – а вернее постоянно этого внимания избегающая – обычная девушка Полина. Заурядная внешность, проблемы на работе и в личной жизни и неуверенность в себе. Но все меняется, когда после неожиданного инцидента Полина решает уверовать в собственную неотразимость и начинает открывать раннее запертые для нее двери. Кто врет – собственное подсознание и или зеркало, и какую роль играет самооценка в вопросе “кто на свете всех милее”. Вопрос риторический, но авторы картины постараются дать на него ответ.

Когда: с 13 августа

“Ассистент звезды”, Реж. Ниша Ганатра

Дакота Джонсон в фильме “Ассистент звезды”

Любой карьерный путь сопряжен с риском остаться на одном месте. В такой ловушке застывшего времени оказывается и девушка Мэгги: который год она работает помощницей большо звезды Грэйс Дэвид но втайне мечтает о должности и музыкального продюсера. В обход своего босса она начинает понемногу претворять свою мечту в реальность – да только вот самой Грэйс до смерти надоело ампула выходящей в раж звезды, и также не помешал был небольшой апгрейд в профессии. Вершить эти профессиональные-музыкальные дела в кадре будут актриса Дакота Джонсон (помощница) и Трейси Эллис Росс (звезда). Третий главный герой – конечно же, музыка, которая только украшает это легкое летнее кино.

Когда: в кино с 20 августа

“Агент Ева”, Реж. Тейт Тейлор

Джессика Честейн в фильме “Агент Ева”

Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Анджелина Джоли – эту шикарную галерею экшен-героинь и исполнительниц роли шпионок в этом августе пополнит Джессика Честейн. Обычно играющая в серьезных драмах и фестивальных хитах актриса на этот раз решила дать себе волю и немного размяться – убить пару десятков экранных врагов, перемерить сотни париков, образов и нарядов и устроить не одну эффектную драку. Все – ради роли тайного агента по имени Ева, за которой по сюжету одноименной картины охотятся не только ассасины со всего мира, но и недовольное начальство. Решать кадровый вопрос она ожидаемо будет при помощи пистолета и шпилек – а мы уже скоро сможем увидеть, что из этого получится.

Когда: в кино с 20 августа

“Вечность между нами”, Реж. Скотт Спир

Кадр из фильма “Вечность между нами”

Какое лето без романтической мелодрамы про подростков? Правда, этот новый представитель жанра с молодыми актерами Александрой Шипы и Николасом Хэмилтоном серьезно омрачает трагедия в начале картины. Автомобильная авария, которая уносит жизнь молодого человека по имени Крис, но его девушка Райли почему-то продолжает видеть своего возлюбленного. На ум сразу же приходят такие хиты как “Привидение” с Деми Мур и “Между небом и землей” с Риз Уизерспун. Но новому фильму Скотта Спира наверняка удастся добавить к этому противостоянию небесного и земного и свои пару строк.

Когда: в кино с 20 августа

“Любовь на троих”, реж. Дрейк Доримус

Шейлин Вудли и Себастьян Стэн в фильме “Любовь на троих”

Что может расцветить вечный как сам мир сюжет о любовном треугольнике и выборе между плохим, но притягательным парнем и хорошим, но спокойным и несколько скучным? Например, актерский состав. Принять сложное решение здесь предстоит актрисе Шейлин Вудли, а крутить роман она будет с Джейми Дорнаном и Себастьяном Стэном, которые к тому же играют лучших друзей. Определиться между этими двумя – задача действительно не из легких. Особенно когда такие муки выбора показывает мастер любовных драм и автор фильмов “Как сумасшедший” и “С любовью, Антоша” режиссер Дрейк Доримус.

Когда: в кино с 20 августа

“Вратарь галактики”, реж. Джаник Файзиев

Кадр из фильма “Вратарь галактики”

Российский космический эпик – невиданный зверь в прокате, но от того не менее интересный. Время действия – 2071 год. Галактические войны перекроили климат на Земле настолько, что в Москве теперь тропики, а в Нью-Йорке – настоящая Антарктида. Над первопрестольной возвышается гигантский стадион, на котором люди со сверхспособностями играют в самый популярный вид спорта – космобол. Правда, главный герой Антон (его играет актер “Гоголь-центра” Евгений Романцов), конечно же, ни во что играть не собирается – пока у него не обнаруживают невиданный талант к этому делу. Наставлять спортсмена, кстати, будет сам Евгений Миронов в роли гуру космобола Беле.

Когда: в кино с 27 августа

“Билл и Тед”, Реж. Дин Паризо

Кадр из фильма “Билл и Тед”

Всеобщий любимец Киану Ривз снова на экране – и не в роли наемного убийцы Джона Уика, а в куда более легкомысленном амплуа музыканта-неудачника Теда. В продолжении легендарных фильмов-историй о приключениях двух раздолбаев Билла и Теда он будет воспитывать дочь, путешествовать между прошлым и будущим, встретит саму Смерть и попутно попытается спасти мир. Последняя задача окажется особенно сложной – ведь для предотвращения катастрофы Теду и его приятелю нужно будет придумать песню века и написать ее всего за 78 минут. Где найти вдохновение и соблюсти роковой дедлайн – узнаем в кино.

Когда: в кино с 27 августа

“Тесла”, Реж. Майкл Алмерейда

Итан Хоук в фильме “Тесла”

У истории Майка Алмерейды про великого Никола Теслу особая судьба – сценарий биографии этого реформатора в мире науки был написан им еще в 80-е годы, когда на главную роль метил сам Джек Николсон. Но проекта мечты тогда не случилось, и знаменитого ученого изображали то Дэвид Боуи (в картине “Престиж”), то Николас Холт (в фильме “Война токов”). Теперь, почти 40 лет с написания первой строчки своей истории о Тесле Алмерейда наконец доводит ее до экрана – и показывает зрителю байопик магнетического свойства и необычных качеств. Не кино, а практически рок-концерт, не скучная физика и математика, а головокружительные открытия. И не Джек Николсон – а Итан Хоук, сыгравший того самого Теслу в этом кино.

Когда: в кино с 27 августа

“Как снимали войну: Эпизод 7. Мария Сухова”, Реж. Георгий Молодцов

Кадр из фильма “Как снимали войну: Эпизод 7. Мария Сухова”Еще одна незаслуженно забытая судьба – на этот раз женщины-оператора Мари Суховой, одной из первых освоившей профессию долгое время считавшуюся мужской. В рамках проекта “Как снимали войну” рассказывается история Марии – от уборщицы на студии до кинооператора, от съемок первого женского автопробега в 1936 году, до военной хроники в 40-х и героической гибели на фронте… Про яркую и насыщенную жизнь этой героини можно было бы снять целый полнометражный фильм – пока же доступен для просмотра короткий метр режиссера Георгия Молодцова.

Проект “Как снимали войну” – это 20 короткометражных фильмов о том, как создавалась кинолетопись прошедшей Великой отечественной войны. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны.

Показы в летнем кинотеатре “Гараж”

Кадр из фильма “Мартин Иден”

С 1 по 4 августа на площади Искусств в Парке Горького состоялось открытие нового летнего кинотеатра Garage Screen. Теперь, вплоть до 26 сентября, там можно будет увидеть многие фестивальные хиты, которые наверняка так и не доберутся до полноценного российского проката. Специально для последних кураторы программы кинотеатра даже организовали серию показов “Один раз увидеть»: в нее вошли такие картины как “Дни” Цай Минляна, “Мартин Иден” Пьетро Марчелло, “Женщина, которая убежала”, Хон Сан-су. В другой рубрике – “Счастливые часы” – будет показано авторское кино, выходящее за рамки стандартной длительности и непосредственно работающее с визуализацией времени. И, наконец, третья программа “Серебряные копии” состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху и предназначенных для проекции с пленки, а само название рубрики отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в ее состав.

Когда: с 1 августа и 26 сентября в летнем кинотеатре «Гараж»

Документальный фестиваль “Докер”

Кадр из фильма “Уроки любви”

Документальное кино уже давно перебралось из узкой ниши картин “на любителей” в авангард кинематографа, и по всему миру миллионы зрителей смотрят док фестиваль “Последний танец” или же новое расследование про Харви Вайнштейна. В программе целого фестиваля подобных картин собраны лучшие из лучших: 45 фильмов из 35 стра, участники и победители киносмотров в Берлине и Сандэнсе, Торонто и Карловых Варах. Примечательно, что из-за пандемии международного жюри этого “Докера” будет исполнять свою работу дистанционно. А вот жители Москвы вполне смогут посмотреть представленное кино в режиме реального времени. Фильмом открытия станет пронзительная и ироничная польская картина “Уроки любви” режиссеров Каси Матея и Малгожаты Голишевской, вдохновляющая романтическая история о свободной духом 69-летней Йоле, которая, вырвавшись из супружеского кошмара. В программе – такие фильмы как драма от страдающего от шизофрении молодого человека “Безумный Александр”, экзистенциальная сказка про Поднебесную “Сделано в Китае”, бразильская молодежная драма с элементами мюзикла “Солнце внутри”… Фильмом Закрытия станет экологическая мелодрама “Нерка. Рыба красная” от создателей рекордсмена российского документального проката 2018 года “Медведи Камчатки. Начало жизни”.

Когда: с 21 по 30 августа, в Москве, Санкт Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле