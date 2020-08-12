Мнение: Дирижер тирану: «мне стыдно носить ваш орден»

12.08.2020, 19:31, Разное

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

Это написал Народный артист СССР, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков в открытом письме Александру Лукашенко.

Тот самый Спиваков, который создал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому в Беларусь «приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы».

Тот самый Спиваков, которого Лукашенко наградил Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

Спиваков отказался от награды: «…в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили».

Фотография отсюда