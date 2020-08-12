Сын Бари Алибасова назвал дату возвращения отца из психиатрической больницы

12.08.2020, 19:30, Новости дня

Алибасов-младший сообщил о скорой выписке своего отца Бари Алибасова из психиатрической больницы и рассказал подробности семейных разборок, в ходе которых квартира артиста оказалась якобы арестованной.

Алибасов-младший усомнился в том, что иск подала жена Бари Лидия Федосеева-Шукшина, поскольку, с его слов, она болеет слабоумием и находится в состоянии овоща. А все иски, сказал он, идут от ее дочери Ольги Шукшиной.

«Иск, который они подали смехотворный. Насколько их адвокат глуп, что вписывает в дело, в котором нельзя выиграть. Вся страна видела, что в момент дарения квартиры в Новой Москве Лидия Николаевна была абсолютно вменяемая. Ее дочь довела до невменяемого состояния буквально четыре месяца назад», – передает «Ридус» слова сына продюсера группы «На-На».

При этом адвокаты народной артистки пытаются доказать, что Алибасов был невменяемым, когда продавал квартиру Моцарю, а сама Шукшина была невменяема, когда дарила квартиру своему супругу.

«Сейчас они пытаются доказать невменяемость отца, а я его видел в больнице буквально позавчера. Он уже в прекрасном состоянии и через несколько дней будет дома, и произойдет торжественное возвращение отца в медийное пространство», – добавил он.

Кроме того, Алибасов-младший опроверг информацию о том, что квартира в Новой Москве находится под арестом. По его словам, на квартиру наложили всего лишь запрет на регистрационные действия до суда, чтобы недвижимость нельзя было продать.

Как отметил сын продюсера, все иски от Ольги Шукшиной – это всего лишь попытка отвлечь внимание общественности от главного уголовного дела – покушение на жизнь его отца, которое тянет на 15 лет тюрьмы.

«Так как обвинения мои тянут на 15 лет тюрьмы, то на меня сейчас сыпятся смешные иски от Ольги Шукшиной по поводу квартиры в Новой Москве, иски от Назарова (экс-директора группы «На-На»), который по одной из версий, ее любовник, иски от Юрина (первый солист группы «На-На») за то, что я ему сломал палец и стрелял в него из снайперской винтовки 9 мая. Вот все эти иски созданы для того, чтобы отвлечь внимание от главного – эта подлая троица, для меня со стопроцентной вероятностью, пыталась убить моего отца и отжать у него квартиру в Новой Москве и полквартиры стоимостью 125 млн рублей», – заключил Алибасов-младший.

Напомним, в мае адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлиан Соболев рассказал, что Алибасов якобы добился от супруги подписания договора дарения квартиры в Новой Москве, после чего «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

Кроме того, стало известно, что суд принял исковое заявление Лидии Федосеевой-Шукшиной в отношении ее мужа Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря. В скором времени начнется судебное разбирательство.