 

Алсу жестко поставила на место своих хейтеров

12.08.2020, 19:30, Разное

Певица Алсу в своем личном микроблоге в Instagram опубликовала пост, который адресовала хейтерам. Артистка поставила на место людей, несущих в мир негатив и злость.
Алсу является одной из наиболее скромных и сдержанных исполнительниц отечественного шоу-бизнеса, старающихся не реагировать на нападки хейтеров. Однако в своей публикации она не удержалась и жестко, но вежливо ответила всем своим недоброжелателям. Певица подчеркнула, иногда хейтеры оскорбляют без повода, даже не зная ни человека, ни истинных обстоятельств, получая от этого удовольствие. Для таких людей артистка процитировала высказывание, которое встретила в открытом доступе: «Злиться – это все равно, что принять яд и ждать, что умрет другой». Исполнительница призвала всех подумать об этих словах, поскольку считает, что все, что человек несет в жизнь других людей, потом он получает сам.

Поклонники в комментариях поддержали знаменитость, подчеркнув, что люди сами формируют свой мир, делятся тем, что имеют в избытке, а все сделанное возвращается к человеку бумерангом.



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