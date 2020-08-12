 

Младшие дочери Меладзе вышли в свет с экс-супругой певца

12.08.2020, 19:23, Разное

Дочери продюсера – редкие
гостьи светских хроник и тусовок. 21-летняя София и 17-летняя Арина очаровали
публику своей красотой. При этом многие заметили, что девушки совсем не похожи
на своего знаменитого отца. Внешность они явно унаследовали от мамы.

Отметим,
у Валерия Меладзе и Ирины есть старшая дочь – 29-летняя Инга. Она недавно познакомила родителя со своим
новым возлюбленным. Это сооснователь студии N3 Design Денис Давыдов.

В светских кругах говорят,
что артист одобрил выбор Инги. Девушка уже была замужем за марокканским журналистом Нори Вергезе. Они познакомились
десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ☼ &#55349;&#56644;&#55349;&#56662;&#55349;&#56669;&#55349;&#56658;&#55349;&#56661;&#55349;&#56683;&#55349;&#56662; &#55349;&#56632;&#55349;&#56675;&#55349;&#56666;&#55349;&#56671;&#55349;&#56658; ☼ (@meladzearina) 5 Апр 2020 в 4:41 PDT

Свадьба состоялась в 2017
году. Однако через два года брак распался. Причина развода дочери Валерия
Меладзе не оглашалась.

Напомним, в этом году Валерий Меладзе отметил 55-летний юбилей. Певец
признавался, что благодаря карантину многое переосмыслил в своей жизни. Исполнителю пришлось перенести более 50 концертов на следующий год. Певец рассказывал,
что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по его
стопам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Диетологи назвали продукты, насыщенные необходимым сердцу микроэлементом

01.07 / Тарифы встали за обнуление

19.07 / Эмилия Кларк встречается с экс-бойфрендом актрисы Ребекки Фергюсон: фото пары

29.06 / Ефремова разнесли за раскрытую тайну оппозиции

27.06 / Певица Sia рассказала о том, каково это усыновить двух 19-летних подростков: “Я в раю”

29.06 / Мнение: Падение

15.01 / Отставка премьера: эмоции или вызов?

13.07 / «Мы не быдло, стадо и трусы!»

22.07 / Мнение: Авария в Рожаве

23.07 / Мнение: В них ничего не осталось от предков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска