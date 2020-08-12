Младшие дочери Меладзе вышли в свет с экс-супругой певца

12.08.2020, 19:23, Разное

Дочери продюсера – редкие

гостьи светских хроник и тусовок. 21-летняя София и 17-летняя Арина очаровали

публику своей красотой. При этом многие заметили, что девушки совсем не похожи

на своего знаменитого отца. Внешность они явно унаследовали от мамы.

Отметим,

у Валерия Меладзе и Ирины есть старшая дочь – 29-летняя Инга. Она недавно познакомила родителя со своим

новым возлюбленным. Это сооснователь студии N3 Design Денис Давыдов.

В светских кругах говорят,

что артист одобрил выбор Инги. Девушка уже была замужем за марокканским журналистом Нори Вергезе. Они познакомились

десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе.

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Публикация от ☼ �������������� ���������� ☼ (@meladzearina) 5 Апр 2020 в 4:41 PDT

Свадьба состоялась в 2017

году. Однако через два года брак распался. Причина развода дочери Валерия

Меладзе не оглашалась.

Напомним, в этом году Валерий Меладзе отметил 55-летний юбилей. Певец

признавался, что благодаря карантину многое переосмыслил в своей жизни. Исполнителю пришлось перенести более 50 концертов на следующий год. Певец рассказывал,

что очень рад профессиональному выбору своих наследников – они не идут по его

стопам.