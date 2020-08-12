NYT – американцам с подозрением на коронавирус могут запретить возвращение в США

12.08.2020, 19:21, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа может временно запретить въезд в страну из-за рубежа её гражданам и постоянным жителям, если у них подозревают коронавирус, передаёт The New York Times. Тем не менее даже в случае вступления в силу подобного указа новые правила будут применяться лишь в ситуациях, когда бездействие властей может угрожать общественной безопасности.



Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести новые иммиграционные правила, которые позволят сотрудникам пограничной службы временно запретить американским гражданам или лицам с видом на жительство возвращаться из-за границы, если у них подозревают коронавирус, пишет The New York Times со ссылкой на проект готовящегося документа.

В соответствии с предложением, которое опирается на существующие правовые полномочия Центров по контролю и профилактике заболеваний, правительство может запретить американцу пересечь границу США. Для этого власти должны предоставить «весомые доказательства» того, что этот человек заражён коронавирусом или контактировал с заболевшими людьми.

Тем не менее в проекте не уточняется, на какой срок будет вводиться запрет на въезд в страну в случае принятия соответствующего указа.

Кроме того, NYT отмечает, что даже в случае вступления нововведения в силу новые правила будут применяться «в крайне редких случаях», исключительно в обстоятельствах, когда бездействие властей может угрожать общественной безопасности.

При этом в проекте сказано, что запрет на въезд в страну должен «включать соответствующие меры защиты, гарантирующие, что конституционные права не нарушаются».

Издание напоминает, что в последние несколько месяцев Трамп ограничил въезд иностранных граждан в США, указывая на риск распространения COVID-19 из горячих точек за рубежом. Тем не менее под ограничения не попали две категории приезжающих в страну: американские граждане и те, кто имеет вид на жительство в Соединённых Штатах.

Таким образом, проект, находящийся на рассмотрении президента, расширит полномочия правительства по сдерживанию распространения коронавируса в стране.

Ожидается, что федеральные агентства представят в Белый дом отзыв на проект до вторника. Тем не менее пока неясно, в какие сроки он будет одобрен и когда может вступить в силу.