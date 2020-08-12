Мнение: «Бомж-дом» в Подмосковье, индекс Биг Мака и опыт ТикТока для России

12.08.2020, 19:20, Разное

1. Креативные художники сильно подпортили репутацию современного искусства в эпоху протестов в России. Но, пожалуй, стоит помнить о том, что их акции, перформансы и создаваемые художниками арт-объекты могут быть вполне безобидными, ни к чему конкретно не призывать и при этом демонстрировать некую художественную и инженерную мысль:

https://lenta.ru/news/2020/08/11/bomzh/

Неподалеку от подмосковного Можайска появился «Бомж-дом», полностью сделанный из холстов. Он построен на территории арт-пространства «Деревня», которое создала команда московского дизайн-завода «Флакон». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Объект выполнен в форме большого морского конька. Внутри есть несколько комнат, но свободного места немного — только хранилище для продуктов, небольшая кухня с умывальником и спальня. Холсты для рисования заменяют стены.

Автор проекта, художник Павел Суслов, живет здесь все лето и называет постройку «Бомж-домом». «Это один дом, просто меняющий форму. Дом без определенного места жительства, то есть он появился здесь и потом телепортировался в следующем году в другую точку», — рассказывает художник.

К сентябрю этого года Суслов планирует расписать все «стены». Чтобы холсты можно было легко снять, они неплотно скреплены между собой. Через образовавшиеся щели в дом проникают насекомые, но художник говорит, что для него это не проблема: «Комары, холод, волки, лисы, птицы, змеи, ежики, динозавры. Все в порядке. Я с ними договариваюсь».

2. Коллега genby предоставляет ещё одно свидетельство роста благосостояния россиян. В июле 2020 года на среднюю зарплату в России можно было купить рекордное за всю историю количество Биг Маков – 375,9 штук (предыдущий рекорд был поставлен в июле 2014 года – 365,3 штуки):

https://genby.livejournal.com/848497.html

Напомню, что индекс Биг Мака – это один из способов оценить реальную покупательную способность валют, доходов и экономик в разных странах.

Стоимость стандартного макдональдсовского Бига Мака в России втрое меньше, чем в США – если измерять в долларах по текущему курсу (1,9 против 5,7 доллара). Это значит, что покупательная способность рубля внутри России примерно втрое больше, чем по номинальному курсу (фактически, рубль сильно недооценён). То есть, россияне втрое богаче, чем может показаться на первый взгляд.

3. Возможно, России стоит воспользоваться ценным опытом Дональда Трампа, который пообещал запретить в США популярную соцсеть ТикТок, принадлежащую китайцам (вскоре после чего начались разговоры о продаже опальной соцсети американскому Майкрософту):

https://ria.ru/20200802/1575259182.html

Китайскую социальную сеть обязательно “дожмут”, и если она не будет продана, то будет запрещена исходя из соображений национальной безопасности. И в этом смысле, если посмотреть на то, каким образом себя ведут некоторые американские социальные сети в России, нельзя не отметить, что они в открытую используются как для политической пропаганды, направленной на российское общество, так и для наглого цензурирования того политического и даже культурного контента, который по каким-то причинам не устраивает официальный Вашингтон.

Политологи и эксперты по вопросам информационных и гибридных войн обожают рассуждать о тех вызовах, которые ставит перед Россией новая “информационная” эпоха, но, вместо того чтобы изобретать велосипед, было бы правильно воспользоваться американским опытом.

И, конечно, это ни в коем случае не означает, что нужно запрещать какие-то социальные сети, ибо соблюдение правил приличия и идеалов свободного рынка — важные элементы экономического развития. Ничего не надо сразу запрещать: совсем наоборот, стоит рассмотреть возможности сделать американским компаниям некоторые деловые предложения, от которых им будет невыгодно отказываться. Мистер Трамп в этом смысле плохому не научит.