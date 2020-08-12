 

Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

12.08.2020, 19:16, Новости дня

Российский Су-27 поднимался в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над акваторией Черного моря, приблизившихся к российской границе, сообщил Национальный центр управления обороной.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», – цитирует центр РИА «Новости».

Экипаж истребителя опознал цели как американские стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет базовой патрульной авиации P-8A Poseidon.

Американские самолеты развернулись от российской границы, после чего истребитель вернулся на аэродром базирования.

«Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами не допущено», – отмечается в сообщении.

В понедельник российский истребитель Су-27 также перехватывал над Черным морем два американских самолета-разведчика.

Ранее российский истребитель Су-27 осуществлял перехваты американских самолетов над Черным морем 7 августа. До этого перехват над Черным морем проходил 5 августа. Прежние перехваты происходили 23, 24, 27, 30 и 31 июля.



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