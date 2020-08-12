 

В Минске задержали двух украинских журналистов

12.08.2020, 19:16, Новости дня

В Минске задержали украинских журналистов Константина Реутского (Громадське телебачення) и Евгения Васильева, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

«Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала», – передает сообщение организации РИА «Новости».

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка. В ведомстве заявили, что в большинстве случаев задержанных журналистов отпускают без составления протокола.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Позднее стало известно, что пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики. В понедельник вечером посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил об освобождении фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.



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