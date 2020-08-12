Мнение: Письмо: “Состоялся разговор о будущем”

12.08.2020, 19:05, Разное

Вот здесь посмотрите, как заваливаются границы и по горизонтали, и по вертикали.

Из-за этого автор и щипцами орудует и ЗВ растит. ЗВ – это итог того, что вы считаете себя сверху там, где вы снизу на самом деле.

natalischmidt

Здравствуйте дорогая Эволюция,

огромное спасибо Вам за блог! Это бесценная информация, которой Вы с нами делитесь.

Я очень прошу Вас прокомментировать письмо.

Меня зовут Н., моего парня А. Мы живём в Европе, оба около 5 лет, он сам из Латинской Америки. Вместе мы почти 2 года (будет в сентябре).

Это мои первые длительные отношения, мне скоро исполнится 28. Первый сексуальный опыт случился в 25, до этого я очень долго сидела в башне.

К началу отношений с А. я уже познакомилась с блогом.

На выходных у нас состоялся разговор “о будущем”, он спросил как я вижу свою жизнь через 10 лет.

В разговоре он упомянул, что детей он мог бы завести когда ему исполнится 40 (сейчас ему 30), а до того времени у него ещё могут быть женщины. Я на это ничего не ответила, наш разговор был прерван и продолжили мы его в поезде несколько часов спустя, когда мы возвращались из города. Я задала ему тот же вопрос, что и он мне. Он ответил, что хотел бы много путешествовать (он музыкант), что в связи с этим, с его возможным образом жизни, он ненастолько гибок, чтобы заводить детей в ближайшее время. Что он также не видит проблемы, если люди в паре живут в разных местах или даже когда женщина воспитывает ребёнка одна.

(Она описывает так, будто это разговор состоялся вдруг ни с того, ни с сего, а не в ответ на ее щипцы. Чтобы начать разговор на тему “пожалуйста, не планируй со мной ничего серьезного”, мужчина должен долго готовиться. Это совсем не так легко, надо дойти до кондиции под женскими вопрошающими и укоряющими взглядами. Просто учтите это и не думайте, что такую речь можно просто “ляпнуть” случайно)

В женитьбе он не видит смысла, говорит что это формальность. Я его спросила что было бы, если случится так, что ему предложат очень хорошую работу в его стране и здесь, чтобы он выбрал, как бы он сочетал. Он сказал смеясь что тогда у него будет две жены, одна здесь, одна в Латинской Америке. Он добавил, что видит некую романтику, когда случается так, что люди меняются партнёрами если кто-то в кого-то влюбляется, и продолжают дружить семьями. Сказал, что это все гипотетически, что сам он не знает, как это с ним произойдёт. По его словам с ним уже случалось так, что он состоял долго в отношениях, в которых он хотел бы что-то изменить, но он оставался из-за комфорта. Сказал, что не знает, как будет со мной, но еcли я забеременею то тогда все изменится. Сказал, что хоть он и сам спросил, но для него рановато говорить о “нашем сценарии” с ним, другое дело, если бы мы были 5 лет вместе.

(Похоже, для нее это “длительные отношения”, а для него были просто встречи по выходным иногда, и она одна из нескольких. Только сейчас, поняв, что она всерьез влюблена, он решил поговорить честно и предупредить о своих планах)

Я спокойно выслушала, а когда мы прибыли в наш город, сказала ему, что не хочу продолжать наши отношения. Мне казалось очевидным, что со мной он ничего не планирует. Я выразила благодарность за все и сказала, что я чувствую, что не смогу ему дать ту свободу, к которой он стремится, что я очень консервативна и мне будет тяжело. Мне не удалось просто уйти, он настаивал, чтобы я осталась у него ночевать, как было по плану до разговора. Я отказалась и мы продолжили разговаривать на улице. Смысла в этом разговоре не было, я не могла просто уйти, он объяснялся, что все что он сказал, это только гипотетически.

Стал говорить что любит меня и что он периодически задумывается о будущем со мной. Это был результат щипцов, а я все же не могла уйти. Я не обвиняла его, говорила формальностями одно и тоже про свободу и т.д., в итоге вышла немного из себя и сказала, что хочу семью и детей и не вижу романтики быть одинокой матерью. Он повторял, что любит меня. В итоге мы пошли к нему, был секс.

(Он ей сказал, что не хочет на ней жениться и даже моногамии с ней не хочет, не интересно ему. А она ему в ответ, что очень хочет с ним семью. Еще что-то про то, что не сможет дать ему свободу, как будто он будет ее спрашивать. Понятно, как сливаются из-за короны? Не может упростить этот диалог до “ты мне не нужна для серьезных отношений” – “а ты мне очень нужен”. Если бы могла упростить, было бы понятно, что его “люблю” крошки от жалости)

На следующий день я поехала домой. Я не понимаю, что мне теперь делать. У меня и выбора никакого нету, но оставить все как есть будет означать, что я со всем согласна.

Мне нравится проводить с ним время, он очень умный и смешной, спонтанный. Я работаю в другом городе, обычно я приезжаю к нему на выходные, иногда посреди недели. Мы часто встречаемся с его друзьями (у меня мало друзей), до короны часто бывали на концертах, мероприятиях. С ним я побывала во многих странах, он очень любит путешествовать. Мы планируем путешествие в его страну, на месяц, зимой.

(Он ей подходит. Как будто это имеет значение, если она ему подходит только в качестве секс-онли)

Совместные поездки всегда очень “освежали” наши отношения, я в них всегда более лёгкая и непринужденная, он чаще подмечает что-то во мне. При этом он открыто засматривается на других девушек, недавно он смотрел видео одного блогера, в котором появилась его девушка, красивая блондинка с хорошей фигурой, и он сразу же выдал: “Она очень горячая штучка. Как он её нашел?”. Это меня ужасно задело. Я не знала как среагировать (я часто реагирую з замедлением или вообще никак). Я вышла в ванную, там расплакалась. Вернулась назад, меня трясло. Он спросил что случилось. Я спросила возможно он хотел бы себе другую девушку, которой бы он восхищался. Он сказал, что это все глупости, ему нужна я, а сказал он так потому что считает парня некрасивым и поэтому ему интересно, как он нашёл себе девушку, которая намного красивей его. Я поверила ему.

Главный комплимент его мне это то, что я очень милая, супермилая, говорит иногда что я красивая, иногда признается в любви. Недавно сказал, что я могу быть умной и сексапильной.

(При чем тут вся эта шкатулка?)

Мне кажется, что изначально я была снизу в наших отношениях. Я со многим соглашалась и финальное решение в вопросах куда пойти или поехать всегда принимал он.

(А как она могла быть сверху, если она минус в довольно большом дисбалансе?)

Мы всегда все расходы делили и делим пополам. А. никогда не дарил мне что-нибудь просто так, только на день рождение, на день святого Валентина, на Рождество. В начале отношений я несколько раз старалась делать ему сюрпризы (билеты на концерт его любимой группы, вечер винной дегустации, билеты в необычные места). Я ожидала, что от него будет что-то в ответ на мои сюрпризы, но ничего не было, поэтому я решила больше ничего не организовывать, чтобы не расстраиваться. У него немного денег, он преподаёт в музыкальной школе три дня в неделю, а с дополнительными подработками в виде концертов особенно во время короны очень сложно.

Сейчас я переезжаю в другой город неподалеку. В этом контексте кто-то из нас поднял тему о совместном проживании (гипотетически) и он сказал, что он все таки очень любит свое жилье (он делит квартиру с двумя студентами) и местонахождение (в центре города).

Я не знаю как мне себя вести после разговора. Правильным мне казалось бы взять паузу на несколько дней, после которой прекратить отношения, так как после двух лет отношений у нас нету общих планов. Боюсь потом обвиться ЗВ и думать, что это я его бросила.

(Чтобы не обвиться ЗВ, надо выбросить плохое мы. У него нет никаких планов на нее и желания с ней быть тоже нет никакого, если он прямо заявил об отсутствии планов. Как можно в такой ситуации думать, что она его бросила? Особенно после ее слезливого слива и разговоров про семью и детей)

Проблема в том, что на следующих выходных у нас давно запланирована совместная поездка к общим друзьям.

Подскажите пожалуйста, дорогая Эволюция, как мне быть. Я даже уже не уверенна в своей любви. Мне кажется я пропустила какие-то шаги в начале отношений.

Очень бы хотелось вырастить свою красивую фигуру в поле.

(Слепить из навоза фигуру хочет и вырастить ее красивой. Как будто она магистр черной и белой магии)

Спасибо огромное за то, что Вы делаете!