В Харькове задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом
12.08.2020, 19:03, Новости дня
Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области в Facebook.
По версии следствия, мужчина приехал в Украину из одной из закавказских республик, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений на территории СНГ.
“Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательство. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет”, – сказано в сообщении.
Правоохранители решают вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. СБУ проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений в Украине.
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Posted by Vladislav Abdula on Kolmapäev, 12. august 2020
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