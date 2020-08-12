 

В Харькове задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом

12.08.2020, 19:03, Новости дня

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харькове иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области в Facebook.

По версии следствия, мужчина приехал в Украину из одной из закавказских республик, чтобы  избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений на территории СНГ.

“Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательство. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет”, – сказано в сообщении.

Правоохранители решают вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста. СБУ проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений в Украине.

У Харкові контррозвідка СБУ затримала міжнародного злочинцяКонтррозвідники Служби безпеки України встановили…

Posted by Vladislav Abdula on Kolmapäev, 12. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Ученые предсказали появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

15.07 / Судья Верховного суда США Гинсбург госпитализирована

10.08 / В день своего 60-летия Антонио Бандерас рассказал о положительном тесте на COVID-19

27.07 / Предотвратить теракт в Москве помог брат боевика

01.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

10.08 / В Бейруте закончили поиск выживших на месте взрыва в порту

06.08 / У попавшей в список Forbes Гагариной нашли долги за коммуналку

26.07 / Катер с женским экипажем показали на Дне ВМФ в Севастополе

06.08 / Минтранс назвал ожидаемые сроки запуска ВСМ Москва – Санкт-Петербург

06.08 / Лукашенко признал события 2014 года на Украине госпереворотом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска