 

Лукашенко: «В Беларуси никогда не было мобильного интернета»

12.08.2020, 19:01, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал очередную серию мифов иностранных СМИ о положении дел в стране. В этот раз глава государства опроверг информацию об отключении мобильного интернета у белорусских абонентов.

«Снова недоброжелатели распространяют фейки о ситуации в Беларуси. Иногда занимаются сознательными манипуляциями. Да, действительно белорусы не пользуются мобильным интернетом, но не потому что Беларуськомнадзор его отключил. В Беларуси никогда не было мобильного интернета. Зачем он белорусам, если им хватает денег купить компьютер, а мобильный интернет для бедных, у кого денег только на телефон хватает. В Европе это конечно актуально», — пояснил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что страна продолжит оставаться ведущей IT-державой в Европе и специально по просьбе многочисленных европейских туристов в стране займутся «созданием мобильной версии сети Интернет в формате 2G».

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / «Россиянам надо же как-то оправдать свои грязные намерения»

13.07 / Антиоксиданты в квашеной капусте помогают защититься от коронавируса

03.07 / Мнение: Яровая поймала педофила

12.08 / Эксперт: Провал протестов в Белоруссии повлияет на молодое поколение

08.07 / В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента

06.08 / Ученые рассказали, почему у детей развивается любовь к просмотру телевизора

04.08 / Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость

18.07 / Диетолог Ольга Шмелева рассказала о правилах здорового питания для тех, кто работает удаленно

07.07 / Мнение: Наказали за вброс…

10.08 / Трихологи: Количество перхоти на голове может зависеть от питания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска