Лукашенко: «В Беларуси никогда не было мобильного интернета»

12.08.2020, 19:01, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал очередную серию мифов иностранных СМИ о положении дел в стране. В этот раз глава государства опроверг информацию об отключении мобильного интернета у белорусских абонентов.

«Снова недоброжелатели распространяют фейки о ситуации в Беларуси. Иногда занимаются сознательными манипуляциями. Да, действительно белорусы не пользуются мобильным интернетом, но не потому что Беларуськомнадзор его отключил. В Беларуси никогда не было мобильного интернета. Зачем он белорусам, если им хватает денег купить компьютер, а мобильный интернет для бедных, у кого денег только на телефон хватает. В Европе это конечно актуально», — пояснил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что страна продолжит оставаться ведущей IT-державой в Европе и специально по просьбе многочисленных европейских туристов в стране займутся «созданием мобильной версии сети Интернет в формате 2G».