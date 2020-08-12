Создана раневая повязка, которая убивает вредные бактерии

12.08.2020, 18:54, Новости дня

Швейцарскими учеными была создана целлюлозная раневая повязка, которая способна уничтожить до 99,99% всех вредоносных бактерий.

Экспериментальный образец, который был создан специалистами, состоит из тонкой мембраны, изготовленной из волокон целлюлозы растительного происхождения. Диаметр каждого волокна составляет менее одного микрометра. Во время изготовления повязки к целлюлозе также был добавлен полиуретан для гибкости и прочности.

Чтобы материал обладал антибактериальными свойствами, его обрабатывают особым образом. Во время испытаний мембрана продемонстрировала хорошее взаимодействие с клетками кожи человека и смогла уничтожить более 99,99% вредных бактерий.