 

Создана раневая повязка, которая убивает вредные бактерии

12.08.2020, 18:54, Новости дня

Швейцарскими учеными была создана целлюлозная раневая повязка, которая способна уничтожить до 99,99% всех вредоносных бактерий.

Экспериментальный образец, который был создан специалистами, состоит из тонкой мембраны, изготовленной из волокон целлюлозы растительного происхождения. Диаметр каждого волокна составляет менее одного микрометра. Во время изготовления повязки к целлюлозе также был добавлен полиуретан для гибкости и прочности.

Чтобы материал обладал антибактериальными свойствами, его обрабатывают особым образом. Во время испытаний мембрана продемонстрировала хорошее взаимодействие с клетками кожи человека и смогла уничтожить более 99,99% вредных бактерий.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Ученые выявили указывающий на риск смерти от коронавируса фактор

07.07 / Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

10.07 / В МВФ объяснили, почему выступают против ограничения зарплат украинских чиновников

05.08 / Демократы отмечают прогресс в переговорах с Белым домом

10.08 / В «МТС-Беларусь» заявили о проблемах со связью

07.08 / В Якутии бушуют пожары, на Сахалине ждут шторм

06.07 / Мошенники продали подростку водительсткие права за 40 тысяч рублей

21.07 / В США собрались вводить санкции против атакующих исследования о коронавирусе хакеров

24.07 / Исследователи оцифровали более 140 тысяч засекреченных документов времен оккупации Киева

01.08 / Выгонявший нагайкой туристов с пляжа казак оказался сотрудником санатория

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска