Стали известны наставники шоу «Голос 60+»

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12.08.2020, 18:48, Новости дня

Наставниками телевизионного конкурс-шоу «Голос 60+» станут исполнители Лев Лещенко, Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители, сообщили в пресс-службе Первого канала.

«Красные кресла наставников третьего сезона вокального проекта «Голос 60+», съемки которого начинаются в эти дни в Москве, займут Лев Лещенко и дебютирующие в шоу Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что к участию в первом съемочном этапе – слепых прослушиваниях – допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Самому молодому 60 лет, самому старшему участнику – 91 год.

Известно, что в третьем сезоне проекта участвуют исполнители из разных городов России, есть представители Туркменистана и США.

Ведущим шоу будет Дмитрий Нагиев.

Напомним, в конце апреля закончился седьмой сезон шоу «Голос. Дети». Победителем по итогам зрительского СМС-голосования в финале конкурса стала Олеся Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста.



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