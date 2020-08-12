Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

12.08.2020, 18:48, Новости дня

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил серьезную озабоченность событиями в Белоруссии после президентских выборов, сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики выразил очень большую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан в период выборов. Он подчеркнул необходимость найти путь диалога», – цитирует РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.

В среду состоялись телефонные переговоры между Путиным и Макроном по инициативе французской стороны. Лидеры стран отметили важность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе, с учетом регистрации вакцины для борьбы с этим заболеванием.

Политики также затронули и несколько других тем, включая протестные акции в Белоруссии, обстановку в Ливане после взрыва в Бейруте, и ситуацию на Украине.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».