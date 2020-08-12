 

Бывший муж Надежды Михалковой показал фото с подросшими детьми

12.08.2020, 18:43, Разное

Снимки и видео появились
в микроблоге деятеля кино в “Инстаграм”. Примечательно, что бывший избранник
дочери Никиты Михалкова не стал как раньше скрывать лица детей.

После съемочного
процесса наследники артистки и режиссера посетили мероприятие, на котором
выступала певица Елка. Отметим, брак Резо Гигинеишвили
и Надежды Михалковой просуществовал восемь лет.

Напомним,
дочь знаменитого режиссера и Резо поженились в 2009 году. Через пару лет у звездной
пары родилась дочь Нина. Затем на свет появился Иван. В 2017 году знаменитости
развелись, но сохранили дружеские отношения ради детей.

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) 12 Авг 2020 в 12:36 PDT

Надежда Михалкова признавалась, что возможно, поступилась своими принципами и амбициями
ради того, чтобы у наследников был отец, и они хорошо общались. “На сегодняшний
день у детей есть и мама, и папа”, – делилась актриса.

Ходили
слухи, что дочь Никиты Михалкова увела режиссера из семьи. В момент знакомства
с ней Гигинеишвили состоял в браке с выпускницей “Фабрики
звезд” Анастасией
Кочетковой. От нее у мужчины
есть дочь Мария. В настоящее время он в браке с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.
Хотя, поговаривают, что супруги собираются разводиться.



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