Бывший муж Надежды Михалковой показал фото с подросшими детьми

12.08.2020, 18:43, Разное

Снимки и видео появились

в микроблоге деятеля кино в “Инстаграм”. Примечательно, что бывший избранник

дочери Никиты Михалкова не стал как раньше скрывать лица детей.

После съемочного

процесса наследники артистки и режиссера посетили мероприятие, на котором

выступала певица Елка. Отметим, брак Резо Гигинеишвили

и Надежды Михалковой просуществовал восемь лет.

Напомним,

дочь знаменитого режиссера и Резо поженились в 2009 году. Через пару лет у звездной

пары родилась дочь Нина. Затем на свет появился Иван. В 2017 году знаменитости

развелись, но сохранили дружеские отношения ради детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) 12 Авг 2020 в 12:36 PDT

Надежда Михалкова признавалась, что возможно, поступилась своими принципами и амбициями

ради того, чтобы у наследников был отец, и они хорошо общались. “На сегодняшний

день у детей есть и мама, и папа”, – делилась актриса.

Ходили

слухи, что дочь Никиты Михалкова увела режиссера из семьи. В момент знакомства

с ней Гигинеишвили состоял в браке с выпускницей “Фабрики

звезд” Анастасией

Кочетковой. От нее у мужчины

есть дочь Мария. В настоящее время он в браке с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.

Хотя, поговаривают, что супруги собираются разводиться.