Мнение: Но свобода ли на том конце, вот вопрос

12.08.2020, 18:42, Разное

Но свобода ли на том конце, вот вопрос

Да, родина или свобода – это ложный выбор. Но свобода ли на том конце, вот вопрос. Программы альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии, насколько я понял – это тотальная приватизация, рынок, турбо-капитализм. А это значит, минимум социала и свобода только для тех, у кого есть деньги.

Когда тебе нет тридцати, кажется, что уж тебя-то нужда обойдет стороной. Это как раз о тех, кто на улице. Но когда тебе 35-40 лет ("в тридцать лет денег нет – и не будет"), странно топить за ультракапитализм с голым задом.

Вот сейчас я читаю на РБК об акциях протеста женщин в Минске. Благополучные на вид, ухоженные, хорошо одетые. Я не знаю, кто они и чем они кормятся – социально-экономический состав протестующих еще ждет изучения. Но как эти женщины будут выглядеть через год после рыночных реформ, когда новые собственники промпредприятий и международные агрохолдинги жестко оптимизируют непрофильный социал? Или когда часть промышленности (с самой большой долей добавленной стоимости и самой сложной продукцией) обанкротится, не выдержав конкуренции на открытом всем ветрам рынке?

Там же дама-искусствовед говорит, как ее достал режим. Я бы на месте авторов заметки спросил, а кем она собирается работать после ухода Лукашенко. Потому что искусствоведы в рудиментарном советском количестве в новой рыночной Беларуси будут нафиг не нужны.

В 80-90-х я часто гостил у друзей в одном из легендарных писательских домов на "Аэропорте". В подъезде было меньше 30 квартир, их населяли литераторы и переводчики. Большинство из них были горячими сторонниками перестройки, без сожаления встретили распад СССР, приветствовали "национал-демократов" в отколовшихся республиках, заведомо прощая им пещерный ужас, что там творился. К миллениуму половина из них умерла в бедности, а процентов 20 эмигрировали в Израиль, потому что на пенсию там можно прожить.

А еще помню хорошую приятельницу и коллегу, крайнюю либералку. Она жила бедно в малюсенькой квартирке на окраине и искренне переживала то за одного, то за другого известного младореформатора. Отчуждение между низами и верхами еще не было таким зримым, но богатство видных силибов уже было очевидно. И мы спорили, есть ли смысл бедному человеку топить за миллионеров в мире, где каждый, включая их, гребет под себя. И если в мире, который они строят, нет места даже для их рядовых идейных сторонников.

Вы знаете, как сложились судьбы большинства рядовых участников последнего киевского майдана? Я нигде не видел глубокого, с хорошей выборкой, изучения этой темы, но подозреваю, что они как жили в бедности, так в ней и живут. Если не хуже, потому что в целом Украина стала жить хуже.

А еще посмотрите архивные черно-белые фотографии участников полумиллионных митингов на Манежной в начале 90-х. Вглядитесь в эти одухотворенные, проникнутые поиском высоких истин лица разных национальностей. Как же ясно понимаешь сейчас, что дивном новом мире им было априори нечего ловить.

(с) Виктор Ядуха

https://www.facebook.com/victor.yadukha – цинк

И вот еще хороший пост у Манчука про Кудюкина, который учит белорусов демократии.