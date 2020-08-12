В Сухуми заявили о готовности к диалогу с Тбилиси

12.08.2020, 18:36, Новости дня

Новые лидеры Абхазии заявляют о готовности вести диалог c центральным правительством Грузии. При этом сепаратисты по-прежнему требуют от Тбилиси подписания соглашения о неприменении силы. Такого рода заявления были сделаны как де факто президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания, так и де факто главой абхазского Совбеза Сергеем Шамбой.

«Абхазия — независимое государство со всеми вытекающими из этого правовыми, политическими и иными последствиями. И здесь не может быть никаких разночтений. Но в то же время всем нужен мир. В нем заинтересованы народы — и Абхазии, и Грузии. Только на таких принципах возможны наш дальнейший диалог, взаимодействие и перспективы нормализации отношений, от чего, по моему убеждению, выиграют обе стороны», – заявил Бжания 11 августа в интервью российским СМИ.

В то же время 3 июля Бжания заявил, что заинтересован в оформлении грузинской стороной соглашения о неприменении силы даже при том условии, что Тбилиси не признает независимость сепаратистской Абхазии: «Мы не требуем от руководства Грузии, чтобы они признали абхазское государство, но договор о неприменении силы даст возможность для диалога – гуманитарного, экономического и любого другого».

Официальный Тбилиси отказывается подписать соглашение о неприменении силы, так как считает, что сепаратистские регионы «не являются самостоятельными сторонами конфликта» и настаивает на том, что подписание такого соглашения, при необходимости, возможно только с Россией. Москва заявляет, что не признает себя стороной конфликта и отказывается подписать такое соглашение. Тбилиси утверждает, что Грузия уже взяла на себя обязательство не применять силу для восстановления своей территориальной целостности, ссылаясь на заявления грузинских лидеров с трибун ЕС и ООН. Однако Цхинвали, Сухуми и Москва считают это недостаточным и настаивают на письменном оформлении данного устного заявления.

Позиция Бжании, состоящая в том, что диалог и отношения с Тбилиси необходимы, была озвучена им еще зимой – во время его предвыборной кампании. В тот момент это вызвало обвинения со стороны его противников в том, что Бжания «сдает абхазские интересы». Тем не менее, обвинения в «прогрузинских настроениях» не помешали Бжании победить в марте на де факто абхазских президентских выборах.

Заявления Шамбы

Сходное заявление о важности диалога с Тбилиси сделал и глава сепаратистского Совбеза Сергей Шамба, отметивший также необходимость забыть прошлые обиды: «Мы не можем воспитывать молодое поколение в ненависти, этого нельзя делать, это разрушает души молодых людей. Это все прошло, значит, надо думать о том, как выстроить дружественные отношения».

Одновременно Шамба коснулся вопроса об этнических грузинах, проживающих в Абхазии, подчеркнув недопустимость их притеснения. В частности, при президентстве Рауля Хаджимбы, абхазских грузин лишили местных документов под предлогом что они параллельно имели грузинские паспорта. Шамба заявил, что вопрос «амбивалентен», указав на то, с Россией тоже «еще не подписано соглашение о двойном гражданстве», но при этом большинство жителей Абхазии имеют российские паспорта.

«Мне кажется, что мы не должны этих людей отталкивать, потому что это в большой степени коренные жители Абхазии… и нам нужно как-то все-таки решить вопрос их гражданства в Абхазии. Сегодня они имеют право на получение вида на жительство, но я думаю, что это для них оскорбительно, потому что их предки жили на этой земле… Расовый подход вообще неприемлем в цивилизованном обществе, и тем более у нас, где такое смешанное население, такой разговор, такая тема вообще не должны присутствовать. Надо, мне кажется, все-таки разбираться с их гражданством в Абхазии», — заявил Шамба.

По данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, доля этнических абхазов выросла до 50.71% населения.

Мнение эксперта

Конфликтолог Паата Закареишвили, в прошлом госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, отметил в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что де факто экс-президент, а ныне абхазский премьер Александр Анкваб, также как и Сергей Шамба, известны своим «конструктивным» отношением к Тбилиси. При этом, в отличие от экс-президента, ставленника Кремля Рауля Хаджимбы, как утверждает Закареишвили, они, так же, как и Аслан Бжания, настроены менее пророссийски и стремятся к большей независимости Абхазии, в том числе и от России.

«В условиях кризиса в России, которая задерживает финансовую помощь Абхазии, новые лидеры сепаратистского региона стараются найти выход из сложной экономической ситуации, в которой оказалась Абхазия, вне России. Они рассматривают варианты, в том числе диалог с Грузией, так как это также может предоставить возможность выйти на контакт с Европой и в целом, цивилизованным миром», — считает Закареишвили.

Эксперт называет «странной» реакцию Тбилиси, который, по его словам, на сигналы из Сухуми предпочитает отвечать молчанием. Закареишвили полагает, что причин тому несколько. Во-первых – в стране предвыборный период, и правительству не до Сухуми. Кроме того, утверждает конфликтолог, правящая «Грузинская Мечта» склонна реагировать на критику оппозиции, которая – в случае, если правительство выскажет готовность говорить с Сухуми – «с большой вероятностью обвинит власти в пророссийских настроениях и сдаче национальных интересов». По словам Закареишвили, правящая сила чувствительна к таким обвинениям и старается их избегать.

«Можно с точностью сказать, что до выборов подвижек не будет. Одновременно это не говорит о том, что именно Сухуми ответят после выборов. Хотя итоги выборов обрисуют перспективы для будущего наших отношений», — резюмировал Паата Закареишвили.

Напомним, что после российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.