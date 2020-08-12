 

Литва, Польша и Латвия готовы стать посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси

12.08.2020, 18:36, Новости дня

Литва, Польша и Латвия готовы выступить в качестве посредников между белорусским правительством и оппозицией после того, как президентские выборы в воскресенье вызвали уличные протесты, заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа подчеркнул, что в первую очередь белорусские власти должны прекратить насилие в отношении демонстрантов, освободить задержанных и сформировать национальный совет с представителями гражданского общества, чтобы найти выход из кризиса.

«Если наша инициатива встретит отрицательную реакцию, конечно, есть и другие средства, и это санкции, будь то на европейском или национальном уровне», – сказал Науседа журналистам в Вильнюсе.



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