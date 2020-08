5 экологичных брендов, на которые стоит обратить внимание

12.08.2020, 18:31, Разное

Экологичных брендов в России мало, но они есть. Пример тому – первая российская эко-марка Petrichor, основанная дизайнером Анной Погодиной. Название Petrichor переводится как “Запах земли после дождя”, а философия бренда гораздо шире, чем просто одежда из экологичных материалов, которые полностью разлагаются за несколько лет.

Специально для HELLO.RU Анна Погодина составила топ-5 брендов, чья философия, как и философия Petrichor, заключается в идее развития гармоничных отношений человека с окружающим миром и возможности задуматься о проблемах экологической этики.

Анна Погодина в одежде Petrichor / petrichor.eco

Recycle.Object

Основная идея Recycle.Object – создавать украшения, которые не только эстетически красивы, но и не производят дополнительные отходы, а, наоборот, перерабатывают их. Все украшения сделаны из переработанного пластика в Москве. 5% с каждой покупки марка направляет в фонд @sobirator.msk.

Где заказать: recycleobject.ru

Food Textile

Японцы, превратившие пищевые отходы в красители! Используют на 90% натуральные материалы, контролируя процесс с создания нити. Забирают испорченные фрукты и овощи с рынков, супермаркетов, сотрудничают с кофейнями. Футболки, окрашенные голубикой, капустой или кофе, – не вымысел, а реальность, к которой хочется стремиться.

Где заказать: foodtextile.jp



HOZEN

WE LOVE FASHION – BUT WE LOVE THE EARTH, TOO. Эко-френдли и веган-сумки могут похвастать экологически чистой кожей из биополиола (зерно), пинатексом (волокна листьев ананаса), подкладкой из органического хлопка и нитками из 100%-переработанного пластика. Каждое изделие производится вручную небольшими партиями на этичной фабрике и сопровождается портретом человека, который работал над изделием. 10% от каждой продажи направляются в фонд mercy for animals. Отличный пример того, как бренд может открываться перед своими покупателями, делиться ценностями, не навязывая их.

Где заказать: hozencollection.com

KOTN

Этичный бренд одежды, работающий с аутентичным Египетским хлопком, историю которого можно проследить по каждому изделию. Согласно их отчету, работают в тесном сотрудничестве с фермерами и фабриками в Египте без посредников и сократили количество воды в процесах окрашивания тканей, с использованием переработанных сточных вод. Прозрачность – знание того, откуда появился продукт, кто его сделал и как – должна быть не роскошью, а стандартом, на который нужно равняться.

Гдезаказать: kotn.com



Swedish Stockings

Миссия бренда – изменить и повлиять на всю индустрию чулочно-носочных изделий. Swedish Stockings создают изделия из нейлоновых отходов, даже бывших в употреблении. Производственный процесс намного менее вреден для окружающей среды, чем традиционное производство нейлона. Бренд постоянно усовершенствует свои процессы и ищет инновационные и более чистые способы производства – повторное использование воды, уменьшение выбросов, сокращение и переработка отходов.

Где заказать: swedishstockings.com