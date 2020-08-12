В Госдуме оценили слова Лукашенко о безработных протестующих

12.08.2020, 18:30, Новости дня

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, на акции протеста в республике выходят в основном безработные с криминальным прошлым, неправдоподобны и даже могут усилить протест, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Принять на веру такого рода интерпретацию происходящего могут только совсем слепые или заведомо предвзятые люди. Ясно, что то, что говорит руководитель страны, в этом случае далеко от попыток успокоить страсти, а на самом деле он продолжает оскорблять тех, кто протестует против него, и расширяет тем самым сам протест», – передает слова депутата РИА «Новости».

Затулин добавил, что он не считает и никогда не считал, что свержение Лукашенко возможно путем подобных протестов. Однако он считает крайне негативным результатом 26-летнего президентства Лукашенко то, что он находится в состоянии холодной войны, «которая временами превращается в горячую», со значительной частью своего населения – «криминальными элементами, безработными и обуржуазившимися».

«Что же он такого натворил, что добился такого противоестественного союза между безработными и обуржуазившимся? (…) Он должен принять на себя ответственность. За 26 лет он в состоянии взять на себя хоть какую-то ответственность за то, что происходит в Белоруссии? Или результатом мы должны считать то, что 26 лет его правления привели к массовому производству врагов народа в Белоруссии, – подчеркнул депутат.

Напомним, Лукашенко в ходе совещания по вопросам защиты конституционного строя заявил, что на протесты выходят безработные и люди с криминальным прошлым.

«Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй, дядя, по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», – сказал он.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии.