Стало известно о резком ухудшении состояния Легкоступовой

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12.08.2020, 18:30, Новости дня

Врачи сообщили родственникам певицы Валентины Легкоступовой о начавшихся осложнениях после перенесенной операции на головном мозге, пишут СМИ.

Врачи предупредили родственников артистки, что прогнозы по состоянию ее здоровья неутешительные, передает «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что состояние певицы оценивалось как средней тяжести, женщине удаляли гематому.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь. По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

После этого сам Фирсов заявлял, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Позже СМИ сообщили о задержании Фирсова полицейскими. 



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