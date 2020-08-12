Военные и милиция заняли центр Минска

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12.08.2020, 18:30, Новости дня

Милиционеры и военнослужащие внутренних войск взяли под контроль район стелы «Минск – город-герой», где в день президентских выборов в республике прошли столкновения с белорусской оппозицией.

На перекрестке у монумента выстроились военные автомобили и автозаки, передает РИА «Новости».

Соседние скверы и улицы патрулируют бойцы ОМОНа.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.



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