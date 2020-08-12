Звезды сериала “Скарлетт” Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтон: как сложилась жизнь актеров после теленовеллы
12.08.2020, 18:23, Разное
Сериал “Скарлетт” – это продолжение легендарной картины 1939
года “Унесенные ветром”, созданной по мотивам одноименного произведения Маргарет
Митчелл. В мини-теленовелле харизматичная героиня вновь сражается за личное
счастье, делая попытки вернуть экс-мужа Ретта Батлера.
Сериал “Скарлетт” попал в книгу рекордов Гиннеса – еще до
премьеры телерадиосеть CBS купила права на его трансляцию за восемь миллионов
долларов. Осознавая ответственность перед инвесторами и зрителями создатели
теленовеллы длительное время не могли найти артистов, которые также блистательно
изобразили бы на экране главных героев картины, как это сделали в свое время Вивьен
Ли и Кларк Гейбл. После длительного кастинга продюсеры остановили свое внимание
на Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтоне,
которые очень органично смотрелись в совместных пробах.
Для Джоэнн Уэлли работа в сериале “Скарлетт” была не первой.
Еще ребенком она снималась в сериале “Улица Коронации”. Также на счету артистки
работа в таких картинах как: “Виллоу”, “Скандал”, “На краю тьмы” и других.
Роль Скарлетт О’Хара прославила Джоэнн Уэлли, артистку
начали узнавать не только на родине в Великобритании, но и за рубежом. Вместе с
тем съемки в теленовелле разрушили личную жизнь актрисы.
После выхода мини-сериала на экраны народная молва начала
приписывать Джоэнн Уэлли и Тимоти Далтону роман. Муж актрисы, Вел Килмер, от
слухов был, мягко говоря, не в восторге. Артист приревновал супругу к коллеге
по цеху. Килмер верил сплетням еще и потому, что сам когда-то соблазнил Уэлли
во время совместной работы над картиной “Виллоу”.
Устав конфликтовать с супругом звезда сериала “Скарлетт”
подала на развод. Замуж повторно Джоэнн так и не вышла, между тем на родине она сделала весьма успешную карьеру. 55-летняя Уэлли до сих пор снимается. От бывшего
мужа у артистки есть дочь Мерседес и сын Джек.
К моменту появления в сериале “Скарлетт” Тимоти Далтон уже
был звездой. Его прославила роль в теленовелле по роману Шарлотты Бронте “Джейн
Эйр”. Он сыграл Эдварда Рочестера.
Далтон никогда не стоял в браке. Артист всегда пользовался
женским вниманием и много раз называл себя закоренелым холостяком.
Самый длительный роман у актера был с Ванессой Редгрейв. С
возлюбленной он познакомился на съемках картины “Мария – королева Шотландии”. Далтон
прямо говорил возлюбленной, что штамп в паспорте ему не нужен, на его чувства он
не влияет. После 15 лет совместной жизни Ванесса ушла от Тимоти. Актриса устала
ждать предложения руки и сердца и решила начать жизнь с чистого листа.
Спустя девять лет свободной жизни актер из сериала “Скарлетт”
вновь серьезно увлекся кем-то. В Лондоне Тимоти Далтон познакомился с
пианисткой из России Оксаной Григорьевой. Девушка была переводчицей режиссера
Никиты Михалкова. В 1997 году россиянка родила британцу сына Александра. В 2007-м Тимоти и Оксана расстались, так и не зарегистрировав отношения.
В минувшем марте Тимоти Далтону исполнилось 74 года. Артист
до сих пор пользуется повышенным вниманием противоположного пола.
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