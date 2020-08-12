Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис рассказал о тяготах жизни в Лондоне

12.08.2020, 18:09, Разное

Дмитрий Шаракоис, сыгравший роль Бориса Левина в сериале «Интерны», пояснил о трудностях жизни в Лондоне. Актер признался, в столице Великобритании он вынужден жить экономно.

Дмитрий Шаракоис поделился, он часто покупает продукты, срок годности которых истекает, и не видит в этом ничего страшного. По словам артиста, фрукты, молочку и хлеб можно употреблять еще на протяжении четырех-пяти дней, поэтому он предложил поклонникам использовать в будущем такой лайфхак, чтобы сэкономить бюджет. Актер также ест фастфуд и пьет воду из-под крана, чтобы не тратиться на фильтрованную, и подчеркивает, за два года его здоровье не ухудшилось, и он чувствует себя хорошо. Сейчас Шаракоис работает официантом в ресторане и старается позитивно смотреть на жизнь, надеясь на лучшее будущее в Великобритании.

Актер признался, иногда у него происходят приступы уныния, и даже мысли о самоубийстве, в которых, «к сожалению, или к счастью, нет юмора», однако в данное время его состояние вернулось в норму.