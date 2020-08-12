Мнение: Они и в Белоруссию полезли…

12.08.2020, 18:01, Разное

Стали известны имена предполагаемых зачинщиков беспорядков после выборов президента в Белоруссии.

Как вы думаете, причем здесь «Открытая Россия»? А вот причем: Минск считает по крайней мере двоих выходцев из этой организации виновниками всей этой вакханалии на улицах некогда спокойных белорусских городов.

Дело было так: СК республики завел дело об участии в массовых беспорядках в отношении двух граждан России — Игоря Рогова и Артема Важенкова. Координаторы проамериканской “Открытой России”, видимо, устав от провокаций у себя на родине, решили нацелиться на соседку-Белоруссию, однако на месте не встретили теплоты и благодарности. Кстати, о какой, с позволения сказать, благодарности может идти речь, если люди целенаправленно прибыли из соседней страны, чтобы посеять хаос? Отсюда и вполне ожидаемая реакция охранников правопорядка: арест и большие проблемы с законом в будущем. Дело-то серьезное.

Своё неуверенное и не совсем правдивое словечко за ребят Ходорковского замолвил и Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Навального. Он, в частности, заявил, что 1) “грубо ошибся”, причислив одного из задержанных (а именно Артема Важенкова) к команде Навального, хотя, это далеко не так; и 2) пытался хайпануть на самом случае с задержанием людей из “ОР” — благо, бояться ему самому, сидящему за границей в тепле и безопасности, нечего. А вот когда дело доходит до реальных протестов, обысков и арестов так называемых сторонников, то он тут же прячет голову в песок и не выдает ничего, кроме заезженного пафоса вроде “губительных режимов” и “засидевшихся лидеров”. Будто больше ни на что не хватает фантазии…

В целом, ситуация с арестами россиян напоминает постановку, которая пошла не по плану: то ли лыжи не поехали, то ли актеры забыли свой текст…