Мнение: Настоящий МИЛИЦИОНЕР. Герой. Емельянов Егор

12.08.2020, 18:00, Разное

17 лет службы окончены… ᅠ Моя совесть чиста… ᅠ Милиция с народом… ᅠ

Почему, придя с Балтфлота,

Вы в милицию пошли?

Неужели вы работу

Лучше этой не нашли?

Дядя Степа брови хмурит,

Левый глаз немного щурит,

Говорит: — Ну что ж, друзья!

На вопрос отвечу я!

Я скажу вам по секрету,

Что в милиции служу

Потому, что службу эту

Очень важной нахожу!

Кто с жезлом и с пистолетом

На посту зимой и летом?

Наш советский постовой —

Это — тот же часовой!

Ведь недаром сторонится

Милицейского поста

И милиции боится

Тот, чья совесть не чиста.

Можно было написать сотню строк.

Рассуждать, сравнивать.

Милиция- Полиция (кстати, в Беларуси невозможно было бы это глупое переименование)

Но суть и вывод- просты.

Это ЧЕЛОВЕК. С большой буквы.

И в милицию он пошел по призванию. Ради службы НАРОДУ.

Не бить народ, защищая диктатора или капиталиста, а именно служить народу.

Герой. Человек, с которого надо брать пример.

И в свободной Беларуси, уверен, он продолжит свою ЧЕСТНУЮ службу.