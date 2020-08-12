 

Мнение: Настоящий МИЛИЦИОНЕР. Герой. Емельянов Егор

12.08.2020, 18:00, Разное

17 лет службы окончены… ᅠ Моя совесть чиста… ᅠ Милиция с народом… ᅠ

Почему, придя с Балтфлота,
Вы в милицию пошли?
Неужели вы работу
Лучше этой не нашли?

Дядя Степа брови хмурит,
Левый глаз немного щурит,
Говорит: — Ну что ж, друзья!
На вопрос отвечу я!

Я скажу вам по секрету,
Что в милиции служу
Потому, что службу эту
Очень важной нахожу!

Кто с жезлом и с пистолетом
На посту зимой и летом?
Наш советский постовой —
Это — тот же часовой!

Ведь недаром сторонится
Милицейского поста
И милиции боится
Тот, чья совесть не чиста.

Можно было написать сотню строк.
Рассуждать, сравнивать.
Милиция- Полиция (кстати, в Беларуси невозможно было бы это глупое переименование)
Но суть и вывод- просты.
Это ЧЕЛОВЕК. С большой буквы.
И в милицию он пошел по призванию. Ради службы НАРОДУ.
Не бить народ, защищая диктатора или капиталиста, а именно служить народу.
Герой. Человек, с которого надо брать пример.
И в свободной Беларуси, уверен, он продолжит свою ЧЕСТНУЮ службу.

Источник: Теория элит



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