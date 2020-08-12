Лукашенко заявил, что на митинги ходят безработные, и поручил найти им работу

12.08.2020, 17:54, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что большинство протестующих имеют криминальное прошлое и безработные. Об этом он сказал во время собрания с правоохранительными органами и государственными структурами. Видео опубликовало агентство БЕЛТА.

“Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, “гуляй дядя по улицам и проспектам”, – отметил он.

Лукашенко заявил, что все, кто сейчас не работает, должны устроиться на работу.

“И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог, кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно”, – добавил президент Беларуси.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили: дипломата Валерия Цепкало не зарегистрировали и он покинул страну, банкира Виктора Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской – оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов.

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси. Днем ранее она обжаловала в ЦИК итоги выборов.