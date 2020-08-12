 

Украинский «Ощадбанк» объявил о победе над Сбербанком

12.08.2020, 17:53, Новости дня

Государственный банк Украины «Ощадбанк» (в переводе на русский – Сбербанк) заявил, что победил в судебном разбирательстве со «Сбербанком России» за право использовать на Украине наименование «Сбербанк».

«Ощадбанк выиграл дело, рассмотрение которого длилось более четырех лет. Во время судебного разбирательства проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон», – цитирует ТАСС сообщение Ощадбанка.

«Ощадбанк» в суде придерживался версии, что переименование украинской дочерней компании Сбербанка РФ в «Сбербанк» является нарушением прав интеллектуальной собственности. «Ощадбанк» заявлял, что российский Сбербанк незаконно использует эту торговую марку и вводит клиентов в заблуждение.

«Победу в этом деле нельзя переоценить. Это важный этап в истории защиты Ощадбанком прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование Сбербанк на территории Украины», – сообщил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

В 2017 году по решению СНБО Украины в отношении ПАО «Сбербанк» ввели санкции. Российской компании запретили выводить средства за пределы страны, а госструктурам закрыли возможность для размещения средств на его счетах.



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