Найдено объяснение необычной особенности коронавируса

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12.08.2020, 17:48, Новости дня

Испанские ученые выяснили, почему коронавирус повреждает только определенные органы человека. Результаты данного исследования опубликованы в журнале Chaos.

Специалисты Университета Сарагосы в Испании рассмотрели, как восприимчивые к коронавирусу белки ACE2 взаимодействуют друг с другом в легких, а также с белками в других органах. Выяснилось, что контактировать друг с другом молекулы могут, только перемещаясь в клеточной цитоплазме особым способом и преодолевая различные препятствия. Кроме того, некоторые клетки имеют один и тот же набор белков, а другие нет, передает РИА «Новости».

Исследователи разработали математическую модель, которая позволила отследить цепочку взаимодействий, которая вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, и влияет на уязвимость органов для коронавируса.

Как отмечают ученые, нацеленные на нарушение данных цепочек препараты, помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, которая зачастую приводит к смерти пациентов.

Ранее директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян объяснил, кто может заразиться коронавирусом осенью.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.



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