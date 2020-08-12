Раскрыты страшные находки в квартире историка Соколова

12.08.2020, 17:48, Новости дня

Прокурор огласил в суде список находок в квартире экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

По словам гособвинителя, в квартире историка на набережной реки Мойки в Петербурге были найдены пакет с головой человека, обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 мм, а также десять коробок с патронами, пила и топор.

«В комнате номер три на полу обнаружен пакет Ikea, в нем пластиковый пакет черного цвета, обмотанный изолентой. В пакете обнаружена голова человека», – передает «Московский комсомолец» слова прокурора. Отмечается, что, оглашая эти данные, он соблюдал долгие паузы между словами.

Уточняется также, что в квартире были обнаружены вещи убитой девушки: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшениях со следами крови.

Напомним, в ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.

Историк отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы, так как, по его словам, адвокат «получил угрозу расправы с ним».

Однако Соколов потребовал обнародовать на открытом заседании переписку с убитой им аспиранткой, так как, по его мнению, у людей складывается неверное впечатление о нем и о его жертве.

Как стало понятно из представленной переписки, отношения между Ещенко и Соколовым испортились еще в июле 2019 года. Девушка ревновала историка к другим женщинам, оскорбляла его семью и заявляла, что ненавидит его самого и его детей.