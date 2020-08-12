 

В Подмосковье женщине удалили опухоль мозга диаметром с теннисный мяч

12.08.2020, 17:43, Разное

Врачи Одинцовской больницы удалили 85-летней женщине опухоль мозга диаметром в шесть сантиметров. Для этого потребовалась сложная операция.

Пациентка потеряла сознание, когда занималась спортом, после чего обратилась к медикам. Специалисты обследовали ее и обнаружили доброкачественное образование величиной с теннисный мяч. Несмотря на то, что опухоль не была раковой, она сдавливала сосуды и мозг, поэтому хирурги решили ее вырезать. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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