Звезда «Интернов» пожаловался на жизнь в Лондоне
12.08.2020, 17:30, Новости дня
Известный по роли в сериале «Интерны» актер Дмитрий Шаракоис продолжает раскрывать подробности своей жизни в Британии, где находится уже больше года. По словам артиста, ему приходится сильно экономить.
Так, Шаракоис отметил, что часто покупает продукты с истекающим сроком годности.
«Ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и молочка, и хлеб живут еще дня четыре-пять стабильно. Поэтому используйте этот лайфхак для экономии», – рассказал актер в своем видеоблоге на YouTube.
При этом актер добавил, что довольно часто питается фастфудом, а на воду Шаракоис не тратится и пьет ее из-под крана.
«Со мной все в порядке, со здоровьем за два года ничего не случилось», – сообщил он.
Ранее сообщалось, что другая звезда «Интернов» Илья Глинников на протяжении семи лет нарушал ПДД и за последний год у актера накопил 139 неоплаченных штрафов. Позднее Федеральная служба судебных приставов наложила арест на автомобиль Глинникова. Общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей.
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