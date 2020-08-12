Финансовые рынки: в Азии спад, в Европе смешанная динамика

12.08.2020, 17:25, Новости дня

Азиатские рынки в среду продемонстрировали преимущественно негативную динамику, в то время как в Вашингтоне пытаются достичь договоренности по новому пакету помощи в связи с коронавирусом.

Токийский индекс Nikkei закрылся повышением на 0,4 процента, сиднейский S&P/ASX опустился на 0,1 процента, сеульский KOSPI прибавил 0,5 процента, а тайваньский TSEC потерял 0,8 процента.

Гонконгский Hang Seng во второй половине дня вырос на 1,1 процента, шанхайский Composite потерял 0,6 процента, а мумбайский Sensex – 0,1 процента.

Европейские рынки начали торги смешанной динамикой. Лондонский индекс FTSE вырос на 0,5 процента, парижский CAC-40 прибавил 0,1 процента, а франкфуртский DAX потерял 0,1 процента.

Цена на золото опустилась на 0,2 процента до 1 942,30 доллара за баррель. Американская сырая нефть выросла на 0,9 процента до 42,01 доллара за баррель, а эталонная нефть марки Brent также прибавила 0,9 процента и торгуется по 44,94 доллара за баррель.

Фьючерсы на все три ведущих американских индекса демонстрируют рост.