В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори

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12.08.2020, 17:23, Разное

В московском Зеленограде шестилетний ребенок скончался после введения вакцины от кори, которая требовалась для того, чтобы его приняли в школу. Мальчику сделали прививку в одной из местных клиник.

Спустя сутки его состояние сильно ухудшились, после чего родители вызвали врачей. Но медики не успели спасти ребенка: по приезде им осталось лишь констатировать смерть мальчика. Некоторые СМИ сообщают, что ввиду показателей здоровья прививка была ему противопоказана. В настоящее время труп ребенка обследуют судмедэксперты, сообщает “Экспресс газета”.



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